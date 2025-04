Lo mejor del blues en el Willys Bar con Lorenzo Thompson

Durante los últimos 20 años se ha presentado en todo el circuito de blues estadounidense, sobre todo en Chicago. Además ha tocado con grandes como Willie Kent, Melvin Taylor, Buddy Scott, Aaron Burton, Howard Scott & the World Band, Pinetop Perkins, Little Mack Simmons, Lurrie Bell, Iceman Robinson, Little Arthur Duncan, Byther Smith, Hubert Sumlin, Jimmie Lee Robinson, Jimmy Burns, entre otros referentes del blues.

También se ha presentado en los principales festivales junto a artistas consagrados como Son Seals, Koko Taylor, Huey Lewis and The News y Lonnie Brooks; y ha realizado giras por Europa actuando en España, Alemania, República Checa, Viena, Austria, Hungría, Polonia y Moscú. En su nueva aventura por Sudamérica se encuentran Chile, Argentina, Paraguay y Brasil.

Thompson es un gran showman, el cual con un espectáculo cautivante, contagioso y que emociona por su vigorosa interpretación, se ha ganado el cariño del público de cada ciudad por donde pasó. Y Mendoza no será la excepción.