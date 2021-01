Llega a Netflix el tenebroso caso del hotel Cecil, en donde desapareció una turista

Esta no será la primera propuesta sobre el caso ya que ha inspirado The Elevator Game (que se estrenará este año), Journey of Elisa Lam (2014), American Horror Story: Hotel (2015) y Followed (2020), producida con los archivos de las cámaras de seguridad del hotel.

Escena del crimen: Desaparición en el hotel Cecil (EN ESPAÑOL) | Tráiler oficial | Netflix

La joven turista canadiense de 21 años fue vista por última vez en el hotel Cecil, antes de desaparecer en febrero del 2013. Las cámaras de seguridad registraron cuando subió al ascensor con un comportamiento un tanto extraño. Al ser buscada durante 3 semanas la encontraron sin vida en el tanque de agua del hotel.

La investigación determinó que Lam no tenía en su cuerpo ninguna sustancia, ni drogas, ni alcohol, como tampoco presentaba antecedentes de trastornos mentales. Además, su cuerpo no presentaba marcas de forcejeo ni de golpes. El caso es una verdadera incógnita y hay muchas especulaciones alrededor del mismo.