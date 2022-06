Llega a Mendoza la fotógrafa del rock más importante del país

La música y los músicos son el tema de su obra y su valor no radica en haber estado en el momento justo, sino de lo que ella decidió hacer en ese momento. Así, esta artista se convirtió es una de las fotógrafas del género más destacadas del país.

Acompaña “Pogo”, muestra colectiva de fotógrafos mendocinos del rock, integrada por los artistas Marcos García, Laura Musere, Pablo Donna, Tati Faingold, Pachy Reynoso y Facundo Serio.

Las muestras permanecerán abiertas al público desde el 17 de junio hasta el 6 de agosto, con entrada libre y gratuita. Podrán visitarse de lunes a sábados y feriados de 9 a 19, en el Espacio de arte ubicado en calle 9 de julio y Gutiérrez, de la Ciudad de Mendoza.

Este no es sólo el nombre de una muestra, es la principal operación artística de Lezano, ya que construye su imagen desde la admiración. Ese es su manifiesto y ha demostrado que ese punto de vista no obnubila su mirada, ni cae rendida frente al personaje que retrata sino que, por el contrario, eso le aporta un poder inusitado ya que no necesita copiar la realidad en busca de la autenticidad, sino recrear aquello que la motiva, imaginó y ve.

Conviven en esta selección de imágenes, sus proyectos personales, su vida social, los encargos de trabajo y una combinación de todos juntos.

Quién es Nora Lezano

Es fotógrafa y artista visual. Nació en Buenos Aires en 1970. Comenzó a desarrollar su trabajo en la década de los 90, destacándose inmediatamente en el ámbito del rock.

Sus retratos de reconocidos artistas de la música como Charly García, Luis Alberto Spinetta, Gustavo Cerati, León Gieco, Liliana Herrero, Andrés Calamaro, Vicentico, Illya Kuryaki y Fito Páez, entre muchos otros, constituyen lo más representativo de su obra.

Realizó, además, las fotos de tapa de numerosos discos, tanto de intérpretes de rock como de otros géneros musicales.

En el campo teatral, su labor abarca diversos roles e intereses. Dirigió diversos espectáculos y el diseño de iluminación de numerosas obras. Para “58 indicios sobre el cuerpo”, performance dirigida por Emilio García Wehbi, realizó una exhaustiva documentación fotográfica a lo largo de todo el año 2014. Resultado de esa experiencia el libro de imágenes y textos que publica con Wehbi “Communitas” (Editorial Planeta, 2015).

De sus numerosas colaboraciones con directores de cine, se destacan los proyectos de Gustavo Postiglione, “Brisas heladas” (2015); Luis Ortega, “Los santos sucios” (2009) y “Luz y Fer” (2006); y el film de Raúl Perrone, "Zapada, una comedia beat" (1999), para los cuales tuvo a su cargo la realización de foto fija y foto de afiches y piezas gráficas.

Dirigió los videoclips “Parte por Parte” de Iván Noble (2012), “La vuelta entera” de Francisco Bochatón (2012) y “A lo mejor” de Acorazado Potemkin (2014).

Fue, junto con los fotógrafos Andrea Castaño, Mauro López y Alejandro Pihué, fundadora y creadora de Proyecto Espinosa, proyecto que interviene artísticamente vidriera y vía pública de un espacio ubicado en el barrio de San Telmo. Proyecto Espinosa se describe como un colectivo artístico que desarrolla actividades con implicancias sociales, culturales y políticas.

Editó en forma independiente su primer libro de textos “Sin sueño se duerme también” (2012). Presentó su trabajo en varias muestras individuales y colectivas tanto dentro del país, como en Brasil, España y Colombia, entre otros.

Su obra fotográfica se ha publicado en importantes medios gráficos tanto de la Argentina como del exterior. Desde el año 1996 ilustra el suplemento cultural RADAR del diario Página/12.

Pogo, una muestra colectiva

La muestra integrada por Marcos García, Laura Musere, Pablo Donna, Tati Faingold, Pachy Reynoso y Facundo Serio; recorre el camino que une la fotografía con la música, dos disciplinas que han vivido siempre en una conexión permanente.

La artista visual y curadora de la muestra, Vivian Levinson, sintetiza que “Reunimos a seis fotógrafos que visualizan la vitalidad del rock y su impacto social, pero también revela momentos que los seguidores de la música no llegan a ver, desde intimidad del estudio, actuaciones tempranas o en pequeños escenarios de la periferia, músicos de gran impacto que tuvieron influencia en otros estilos”.

