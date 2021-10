Llega al Independencia un novedoso ensamble instrumental de vanguardia

Tocó y grabó extensivamente con Charly, Andrés Calamaro, Gustavo Cerati, Illya Kuryaki and The Valderramas, Sexteto Irreal, Joaquín Sabina, Calle 13, Axel, Pablo Dacal, María Eva, No lo soporto, Diego Frenkel, Hilda Lizarazu, Andra Borlo, The Flowers Orchestra, Pájaro Canzani, Rosal, Adán Jodorowski, Luciano Supervielle, Celeste Carballo, La Oreja de Van Gogh, Daniel Melingo, María Gabriela Epumer, Electric Gauchos, A-Tirador Láser, Erica García, Willy Crook, Fricción, Fabiana Cantilo y Stuka entre otros. Como solista editó numerosos discos, entre ellos Padre Ritual, El Jardín Suspendido, Fan y Primicia.

Fernando Kabusacki es uno de los principales exponentes de la nueva música instrumental argentina; compone para dibujos animados, cine y teatro. Es uno de los fundadores de Los Gauchos Alemanes y La National Film Chamber Orchestra, con la cual musicaliza películas mudas.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCUqriTzLkJK%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAJfZCnYs7TaukPTWpT0anjiivi0a6VdEGZC1yxZA7cUGZCgyIQ7Oh7rRas6ES59OvK1Ln2PApsdWIb9596ZCG9dWTWIW0dDWZATUoswlcau3UWLYIXYSY55SogFKPiMLZAstTme5I4j05x8eWTs2TPzO9jkOqzPBgZDZD View this post on Instagram A post shared by Cultura Mendoza (@cultura.mendoza)

Grabó y tocó con Charly García, Flopa, A Tirador Laser, María Gabriela Epumer, Francisco Bochatón, El Tronador, María Eva, Los Incorporales, Liliana Herrero, Juana Molina, The Electric Gauchos, Marina Fages, Robert Fripp & The League of Crafty Guitarists, Seiichi Yamamoto, Yuji Katsui, Otomo Yoshihide, Rovo, Haco, Buffalo Daughter, Miguel García, Mono Fontana, Santiago Vazquez, Paule-Andree Cassidy, La Bomba de Tiempo, Roxana Amed y Maxi Trusso, entre otros.

Por su parte, Luciano Pietrafesa, a partir de 1994, se interesa por la nueva afinación de la guitarra y comienza a participar de los Seminarios de GCT (Guitar Craft Tuning), dirigidos por el músico Robert Fripp. Desde 2002, trabaja como instructor de guitarra dictando clases particulares y grupales en Alemania, Italia, Reino Unido, Estados Unidos, Japón, España y Argentina.

Entre los grupos que ha formado y artistas con los que ha participado en distintas giras por el mundo se destacan ZUM (trío japonés-argentino de guitarras acústicas), Robert Fripp & The League of Crafty Guitarists, Berlin Guitar Ensemble, Steve Ball – Greenthumb, Fernando Kabusacki, Markus Reuter, Stick Men, The Hellboys, Los Gauchos Alemanes-Commendatore, Tiny Orchestral Moments Seattle y Argento.

Finalmente, Yoyo Sevilla desarrolló su carrera como guitarrista trabajando como músico y productor en bandas de rock como Chancho Va, Lila, Jardín eléctrico y Lilith, entre otras. Formó parte de Robert Fripp & The League of Crafty Guitarists y del Mendoza Guitar Circle, proyecto de donde surge el vínculo con Kabusacki y Pietrafesa. Recientemente, ha incursionado en el bolero con la banda Los Buendía y desarrolla un proyecto propio con formato de trío de rock. Actualmente, compone música para proyectos audiovisuales variados y sesiona como músico para artistas locales y nacionales.