Captura.JPG Lizy dio el sí. Lizy Tagliani se casó con un mendocino, ¿quién es?

Lizy Tagliani se casó por civil con Sebastián Nebot en Berazategui y, tras la emotiva ceremonia, la actriz y conductora contó detalles de la boda.

Sebastián Nebot fue modelo, se dedica desde hace unos años a la política y que fue precandidato a concejal de Guaymallén por el Frente de todos en las últimas elecciones, aunque no ganó.

"Él fue a verla al teatro. Ella la está pasando muy mal por su separación de Loe Alturria y ahí se dio el flechazo", revelaron los íntimos amigos.

“Quiero decir que estoy muy orgullosa y muy contenta con el paso que acabamos de dar. Sebastián es un hombre muy importante en mi vida. Siempre digo que la vida se construye a través de las oportunidades, sin ellas no podemos lograr nada... Yo soy el resultado de las pequeñas oportunidades de gente maravillosa que se me ha cruzado por la vida”, dijo Lizy.

Y emocionada, agregó: “Esas oportunidades tienen que ver con el amor y Sebastián representa eso, el gran amor de mi vida”.

Sebastián también le dedicó unas lindas palabras a su flamante esposa: “Estoy muy emocionado. Sin duda alguna es el día más importante de mi vida. Te amo, nada más”.

Luego de las palabras que dijeron ante la prensa ni bien terminó el civil, Lizy habló en exclusiva con Intrusos (América, lunes a viernes a las 13.30): "Muy contenta, ahora viene la fiesta. Fue muy emotivo y me emocionó muchísimo. Nunca me imaginé que un trámite me iba a poner la piel de gallina y emocionarme tanto...".

Entonces, Florencia de la Ve, conductora del ciclo, la felicitó por este gran paso en su vida: "Es que dijiste algo muy lindo. Dijiste la palabra 'oportunidades' y para nuestro colectivo es tan importante, tan simbólico lo que está sucediendo hoy. Porque solo no tiene que ver con la unión, con el amor sino con la victoria de una lucha que viene de hace muchísimos años y la posibilidad de cumplir los sueños...".

"Y algo importante: me hice el cambio de DNI y me pude casar como Lizy. Me ponen como yo me autopercibo y entre paréntesis aparece el nombre real del documento...", aclaró Tagliani.

Lizy se refirió a la emoción que le generó pensar en su madre en un momento tan especial para ella: "Pensé en mi mamá desde el minuto uno. Nunca me la saco de la cabeza. Yo no podría ser Lizy, no hubiera sido Luis, no hubiese sido pobre. No hubiera dejado su casi vida en post de la mía. Yo no hubiera podido hacer nada sin ella. Y cada cosa que hago lo hago por mí pero todos los homenajes que puedo hacerle a mi mamá o vivir algo de lo que ella hubiera encantado y nunca pudo, me hace doblemente feliz. Y hoy en el civil, cuando el juez la nombró, me emocionó mucho".