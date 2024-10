Liam Payne: qué es la teoría de la ropa verde y cómo influyó en su muerte

¿De qué trata la teoría de la ropa verde?

El tiktoker @francogranados_ asegura que muchas de las estrellas del mundo del espectáculo que fallecieron trágica y repentinamente comparten algo en común: la última vez que fueron vistos en cámara lucieron ropas de color verde.

"El misterio del color verde. Un mito que ha crecido en Internet es la perturbadora coincidencia de artistas que utilizaron el color verde momentos antes de su muerte" aseguró el tiktoker.

En el caso del cantante Liam Payne, el joven lució por última vez en público una camiseta sin mangas en color blanco y pantalones deportivos verdes.

El tiktoker recuerda otros casos como ocurrió con Selena Quintanilla, Vicente Fernández o Jenny Rivera, quienes fueron vistos por última vez con prendas de este color. De acuerdo a su planteamiento, este tono representaría su pronta muerte y la idea generó controversia en redes sociales.

"Nunca lo había pensado, pero las fotos me hacen sentido", "Esto me abrió los ojos, no volveré a usar color verde", "¿Sera cierto o pura coincidencia?", "Ya me dio miedo esto" o "Agradezco no tener ropa verde", son solo algunos comentarios que recibió el joven en el TikTok donde explica esta teoría.

Sin embargo, es válido aclarar que esto se trata de una teoría que engloba coincidencias. La misma no significa que cada vez que una persona luzca ropa verde va a fallecer pronto.