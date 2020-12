Leo Sucar, el cupido entre Maradona y Laura Cibilla, habló del supuesto hijo de ambos

El "cupido" que presentó a Diego y Laura fue Leo Sucar, dueño del boliche La Diosa, lugar en donde trabajaba ella y en donde él era un asiduo cliente. El propietario del lugar fue el encargado de presentarlos y de lograr que puedan verse en reiteradas oportunidades. Luego nació el amor entre ambos y comenzaron una relación que tuvo convivencia y, según cuenta Laura, un hijo en común.

El propio Sucar, en diálogo con Nosotros a la mañana, aseguró que "le hizo muy bien hablar, cambió su estado de ánimo" haciendo referencia a la nota de Laura en la que contó su versión del amor con Maradona.

"Le vengo diciendo hace tiempo que tenía que hacer una catarsis, que la necesitaba, que le iba a venir bien, y bueno, lo hizo. La pérdida de Diego fue muy dolorosa para ella, que esperó un montón de tiempo el reconocimiento de su hijo. Laura no hablaba no porque tuviera temor, porque ella no tiene miedo. Ella lo que tiene es una lucha muy larga y muy fuerte por la identidad de su hijo. No se olviden que hay dos hijos que fueron reconocidos pero no por ADN, sino porque Maradona no fue a los juicios y fue declarado en rebeldía. En el caso de ella no, fue al revés. Maradona fue, el ADN dio negativo, y ella insiste con que ese análisis fue fraguado", en referencia a Matías, el hijo que hoy tiene 17 años.