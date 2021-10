Leandro Lacerna se presenta en el Le Parc

Las diez canciones de SuperSad cuentan con la colaboración de Mariano Di Cesare (Mi amigo Invencible), Ignacia Etcheverry, Tweety González, Alejo y Valentín, Eve Calletti, Paula Neder, Nahuel Briones, Romina López, More Gemma y Gonza Nehuén. Con la mayoría, Leandro ya había trabajado como productor. “Quería que fuera gente que me generara algo genial desde su forma de laburo pero también que cayera bien, desde lo ideológico, desde su sensibilidad musical y no musical. La verdad, no esperaba que todos y todas me dijeran que sí. Fue hermoso, eso".

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCVVqp0CptDs%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAJfZCnYs7TaukPTWpT0anjiivi0a6VdEGZC1yxZA7cUGZCgyIQ7Oh7rRas6ES59OvK1Ln2PApsdWIb9596ZCG9dWTWIW0dDWZATUoswlcau3UWLYIXYSY55SogFKPiMLZAstTme5I4j05x8eWTs2TPzO9jkOqzPBgZDZD View this post on Instagram A post shared by Leandro Lacerna (@leandrolacerna)

La intervención de cada artista, no solo tocando algún instrumento sino produciendo y pensando cada canción en su totalidad, le imprimió a la obra diversas texturas en el audio. Pueden escucharse ciertas influencias en este nuevo disco, tal vez las más claras sean Radiohead o Björk, pero también es atravesado por la música urbana, el nuevo rock argentino, el manso indie e incluso la psicodelia de los ‘60 y ‘70. Pero a su vez cada canción suena diferente.

En este disco, que llega después del microdisco 2036 (2016) y Último Reset (2014), la lírica refleja los diversos duelos y transformaciones de los últimos años: el final de una relación, mudarse de ciudad, dejar una banda, la ruptura de viejos paradigmas de roles sociales, laborales, familiares y de amistad, la caída del "deber ser". "Me costó mucho hacer un disco largo tradicional por varios motivos. Un poco fue que no tenía mucho de qué hablar hasta que comencé a vivir todos estos duelos y aparecieron estas ganas de hacer canciones abiertamente tristes".