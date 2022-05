El video, en que Gaga canta y toca al piano la canción que acompaña el filme fue dirigido por Joe Kosinski, realizador del nuevo filme y contiene imágenes de la película en que Cruise regresa como piloto de los marines estadounidenses para una arriesgada misión.

Gaga escribió y compuso la canción, que aparece en varios segmento del filme y en su vuelta a la composición y producción de música para Hollywood, después del éxito de la banda sonora de "Nace una estrella" (2018), que le valió un Oscar y cuatro premios Grammy por "Shallow".

Lady Gaga - Hold My Hand (From “Top Gun: Maverick”) [Official Music Video]