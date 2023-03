La XXIV edición del Festival de Estrenos de Teatro ya tiene programación

Las entradas para las obras tendrán un valor general de $1.000 y podrán conseguirse previamente a través de la plataforma EntradaWeb o antes de cada función en las boleterías de las salas mencionadas. A su vez, además de las 12 obras seleccionadas para competir en el festival, se sumarán como invitadas las dos grandes ganadoras de la edición del año pasado: «Mi amigo Lorca», en la apertura, y «Mandato cumplido», en la gala de premiación.

La programación

Viernes 31/03

Se realizará la Apertura del Festival de Estrenos 2023 con la obra “Mi amigo Lorca”, la cual resultó ganadora como Mejor Obra de Teatro, Mejor Dirección y Mejor Diseño Lumínico Festival de Estrenos 2022.

“Mi amigo Lorca” es una obra performática y documental basada en la relación amorosa del pintor Salvador Dalí y el poeta Federico Garcia Lorca, sostenida desde el secreto de sus letras y desde las apariencias sociales. Cartas, poesías, escritos y pinturas son testimonio puro de estos dos artistas obligados a vivir en la sombra de un amor que nunca se consumó y, aún así, resultó ser un escándalo para la moralidad conservadora de la época.

La entrada es gratuita, por orden de llegada, a las 21 en el teatro Quintanilla (subsuelo de la plaza Independencia). Apta para mayores de 13 años.

Sábado 1/4

La jornada tendrá dos presentaciones: “Los 4 cubos” y “Noche en el mar”.

“Los 4 cubos” trata sobre un grupo de trabajadores consumidos por la rutina, las jerarquías y aspiraciones banales, quienes descubren un cubo que podría cambiar todo lo que conocían. Enemigos y aliados, en una guerra sutil que se esconde con el café de la oficina como se esconden los deseos que ellos creen perdidos. ¿Quién tiene realmente el poder? ¿Qué es el poder? ¿Y qué somos capaces de hacer para obtenerlo?

Esta obra se presentará en el teatro Quintanilla, a las 20. Dirigida a mayores de 13 años.

“Noche en el mar” presenta a Rita y Costarica en una rutina exigente de trabajo en los troles, lugar donde empiezan a construir un sueño en común. Un juego de poder entre Gloria y Cacho desencadena situaciones que develarán lo que realmente ocurre en la empresa. Atravesada en relaciones de subsistencia, los personajes hablan de su soledad y de la búsqueda del propio deseo. Lo que cada uno de ellos oculta para llegar a donde están ahora, los condena a un final inesperado.

La presentación de esta obra será en el Teatro Mendoza, a las 22. Apta para mayores de 14 años.

Domingo 2/4

“Reconversos” y “La mujer invisible ¿podrás verme?” serán las piezas teatrales del día domingo.

“Reconversos” cuenta la historia de Matías, quien 10 años después de que su familia lo hiciera ir a una terapia de conversión para intentar curar su homosexualidad, se reencuentra con Alejandro, su antiguo tutor y terapeuta, tras un acontecimiento inesperado. Las heridas de una vida trazada por la represión, el dolor, las luchas internas y el amor negado se exponen en un duelo entre estos dos hombres quebrados por el pasado.

La función será en el teatro Quintanilla, a las 20. Apta para mayores de 13 años.

“La mujer invisible ¿podrás verme?” cuenta sobre una mujer que no se ajusta a los moldes que impone la sociedad y hace lo imposible por mostrarse. En ese afán, desborda. Es un ser puro, concreto, deseante, intenso, real, emocional, pasional, verdadero. Es mucho para las personas que la rodean, quienes al no poder o no querer comprenderla, contenerla, abordarla o aquietarla, la ignoran, la destratan, la desoyen, la esquivan y la vuelven invisible.

La presentación se llevará a cabo en el Teatro Mendoza, a las 22. Apta para mayores de 15 años.

Lunes 3/4

“Ensamble Ofelia” refleja la imagen de una familia y su estado en decadencia, habla también de la búsqueda permanente de lo vivido y lo perdido. Los recuerdos, la infancia y una realidad que los hace diferentes. Dos hermanos que llegan a la casa familiar después de 10 años y un tercero que eligió quedarse.

La función tendrá lugar en el teatro Quintanilla,a las 20. Apta para público mayor de 13 años.

“Pedro pies de arena” relata la historia de Pedro, un actor de oficio que emprende un viaje luego de una desilusión y destrato. En el recorrido, la magia, la memoria, su propia historia y el misterio del arte, reconstruye de a poco su vida. Decide caminar a buscar su origen, se comunica con un ser sobrenatural y transita alucinaciones debido a un síndrome visual por su edad (Síndrome de Charles Bonet).

Función en el Teatro Mendoza, a las 22. Apta para todo público (recomendada para público adulto).

Martes 4/4

“¿Qué pasó, qué pasó?” propone una experiencia teatral diferente, un viaje dentro de un proceso creativo. Un montaje escénico a partir de su propio desmontaje. El espectáculo se apoya en un hecho histórico desconocido para la mayoría, la Fiesta de la Vendimia 1947, que presentó cualidades únicas e irrepetibles. En tono de collage, dinámico y desestructurado el espectáculo se sostiene desde la actuación, la música en vivo, el uso de objetos, el baile y recursos audiovisuales.

Su presentación será en el teatro Quintanilla, a las 20. Obra apta para mayores de 15 años.

"Museo" es una obra de Danza Teatro con una mirada post apocalíptica… con una visión pesimista del mundo donde se muestran diferentes situaciones que hacen a la cotidianidad de los seres humanos. Es la denuncia del grito por la comunidad LGTBIQ+, las mujeres y las infancias. Con una diversidad de intérpretes, de diferentes líneas de formación, pretendiendo abrir un abanico de posibilidades físicas, dinámicas, de movimiento donde el relato dramático está también dado por los cuerpos en acción. «Museo» redirecciona la mirada plástica de la danza teatro… escena tras escena el espectador recorre esta galería de historias que no han cambiado mucho, que constantemente recaemos, repetimos fragmentos, cuadros, imágenes que se hacen historias.

La presentación será en el Teatro Mendoza, a las 22. Apta para mayores de 16 años.

Miércoles 5/4

“La Martina… Sobre las vidas de Martina Chapanay” cuenta sobre el regreso de Martina Chapanay a las Lagunas de Guanacache,donde nadie pareciera recordarla. A partir de ahí, comienza un repaso de diferentes episodios de su vida, donde se pueden ver distintas capas de esta mujer valiente y extraordinaria de nuestra historia, mientras la sequía avanza como una amenaza.

La función se llevará a cabo en el teatro Quintanilla, a las 20. Apta para mayores de 14 años.

“El río posible” relata una historia a orillas del Río Paraná donde Luisa y Privitera esperan. Los pájaros dejan de cantar, augurando la tormenta que se avecina. Entre el follaje, la ñacaniná acecha. El tiempo se siente denso en la humedad de la selva ¿Lo lograrán o serán tragados por las manos que se esconden en el agua? ¿Será posible lo que susurran las voces del río?

La obra se presentará en el Teatro Mendoza,a las 22. Apta para mayores de 16.

Jueves 6/4

“Bitácora de un suceso resuelto y jamás acontecido” habla sobre un escritor completamente estancado en un universo ficcional al que llama realidad. Intenta darle fin a una novela policial que no logra resolver. El escritor (o su personaje) se reconoce como perpetrador y víctima de los hechos, como escritor de su propio asesinato o asesino de su propio personaje, encerrado en un loop sin poder descubrir cuál es su verdadero mundo.

La función será en el teatro Quintanilla, a las 20. Apta para mayores de 13 años.

“UNHEIMLICH, versión libre de Tercero Incluido” cuenta la historia de Anastasio y Carmela, quienes están encerrados en su habitación a la espera del ataque imprevisto de un tercero que modifica por completo su vínculo de pareja. El exterior es hostil, peligroso y los miedos ni siquiera permiten hacer el amor. Los deseos se contraponen, lo cotidiano se vuelve extraño, la convivencia se torna siniestra y lo más temido y oculto se convierte en emergente.

Se presentará en el Teatro Mendoza, a partir de las 22. Apta para público mayor de 18 años.

Sábado 8/4

Desde las 21, en el teatro Quintanilla, se realizará la Gala de Premiación XXIV Festival de Estrenos de Teatro, con entrada libre y gratuita. La obra invitada a la ceremonia será “Mandato cumplido”, ganadora a Mejor Texto Mendocino, Mejor Dirección, Mejor interpretación de reparto: Alejandra Trigueros y David Laguna, Mejor Interpretación protagónica: Lila Medina, y Mejor Escenografía del Festival de Estrenos 2022.

La trama trata sobre los Reynaldi, una familia mendocina que es fanática de la Fiesta Nacional de la Vendimia y de la elección y coronación de la reina de dicha celebración. Cuando Anabel, la soberana preferida, queda como virreina, llevan a cabo un plan para hacer “justicia por mano propia” y torcer el resultado que la dejó en segundo lugar. La familia Reynaldi mira por TV la elección de la Reina Nacional de la Vendimia. Anabel I°, sale virreina. ¿Acaso permitirías que tu reina preferida salga segunda? Bueno, ellos no. Obra apta para mayores de 13 años.

Con este cronograma completo, la Ciudad espera a vecinos y turistas para que puedan disfrutar de una extensa oferta y apunta a promover el arte y la cultura en el departamento.

Otras actividades del Festival de Estrenos de Teatro

Lunes 3/4

En el Teatro Mendoza, de 10 a 12.30, se desmontarán las obras “Los 4 cubos”, “Noche en el mar”, “Reconversos”, “La mujer invisible ¿podrás verme?”. La entrada es gratuita.

Miércoles 5/4

En el Teatro Mendoza, de 10 a 12.30, se desmontarán las obras “Ensamble Ofelia”, “Pedro pies de arena”, “¿Qué pasó, qué pasó?” y “Museo”. Será un encuentro de reflexión, intercambio y consultas hacia los elencos realizadores de las funciones mencionadas. La entrada es gratuita y libre para el público en general.

Además, en la jornada de miércoles, de 13.30 a 17, se realizará el Seminario “Dirección y Puesta en escena”, una propuesta a cargo de Emilio García Wehbi. Es gratuito y requiere inscripción previa al correo coordinacionquitanilla@gmail.com.

El seminario comienza con una rápida exposición visual y comentarios acerca del trabajo de Emilio García Wehbi a lo largo de más de 70 espectáculos realizados entre 1990 y 2022, transitando por el teatro de objetos, el de textos, la instalación, la performance, la ópera, la intervención urbana, etc., dando cuenta de una práctica que se combina tanto con la reflexión -abordando materiales teóricos de la filosofía, el psicoanálisis, la sociología, la literatura y del pensamiento- como con la acción estética en general.

Luego, continúa con la deconstrucción de una «morfología de la puesta en escena», que consistente en un desmontaje de todos aquellos elementos que un director de escena debe atender desde el momento cero del proceso creativo hasta el estreno de la pieza, buscando integrar a artistas de diferentes disciplinas escénicas (dramaturgos, directores, intérpretes, bailarines, músicos, escenógrafos, artistas visuales, etc.) dentro de una práctica que les permita reflexionar, desde su especificidad, acerca de la problemática del proceso de montaje teatral, con el fin de motorizar su capacidad de autorar y singularizar la producción propia. Se trata de promover en el participante el pensamiento crítico y la responsabilidad de asumir una mirada singular, ofreciéndole las herramientas adquiridas a lo largo de la carrera artística del docente, buscando disolver los límites de los diferentes géneros artísticos y expandir el concepto de performatividad para generar formatos híbridos contaminados por procedimientos que no necesariamente se ajusten a los cánones.

Jueves 6/4

Durante la jornada se desarrollará nuevamente el Seminario “Dirección y Puesta en escena”, del que se puede participar de manera gratuita con inscripción previa a través de coordinacionquitanilla@gmail.com

Viernes 7/4

En el Teatro Mendoza, de 10 a 12.30, se desmontarán las obras “La Martina… Sobre las vidas de Martina Chapanay”, “El río posible”, “Bitácora de un suceso nunca resuelto y jamás acontecido”, “UNHEIMLICH, versión libre de Tercero Incluido”. El encuentro propiciará la reflexión, el intercambio y consultas hacia los elencos realizadores de las funciones mencionadas. La entrada es gratuita y libre para el público en general.