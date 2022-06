La serie más vista de Netflix y que le quitó el trono a "Stranger Things 4"

theumbrella1.jpg

La serie de superhéroes lanzó sus nuevos episodios el pasado 22 de junio y, durante su primera semana de lanzamiento, ha logrado más de 124,5 millones de horas vistas, mientras que la continuación de la ficción de los hermanos Duffer acumuló un total de 76,9 millones en el mismo periodo de tiempo.

La adaptación de los cómics creados por Gerard Way y Gabriel Bá se encuentra en el número 1 del listado de las series favoritas de habla inglesa y se ubica dentro del Top 10 en 91 países del mundo.

Además, la primera entrega de la ficción –estrenada en 2019– ascendió al séptimo lugar con 27,2 millones de horas en el ranking de visualizaciones.

Ambos títulos superan a las temporadas anteriores de Stranger Things y otras producciones como Peaky Blinders, No me conocen, La primera muerte y Hombre vs. Abeja.

Los hermanos Hargreeves evitaron el fin del mundo en 1963 y volvieron al presente, pero nada es igual a como estaba antes.

Aunque están seguros que el apocalipsis no regresará a atormentarlos, los miembros de la Academia Umbrella aún no pueden cantar victoria ante los cambios suscitados en la línea temporal como resultado de su intervención en el pasado.

Así es como se dan cara a cara con la Academia Sparrow, sus supuestos reemplazos en esta realidad.

Mientras sortean desafíos, pérdidas y sorpresas por doquier, además de luchar contra una entidad desconocida que está destruyendo el universo y que podría haber surgido por culpa de ellos, los Umbrella deben convencer a la nueva —y aparentemente mejor— familia de papá para que los ayuden a corregir lo que su llegada podría haber arruinado”, sostiene la premisa oficial de lo nuevo de The Umbrella Academy.

Los dos equipos tendrán que trabajar juntos para detener el nuevo apocalipsis que amenaza con destruir el universo.

¿Estarán lo suficientemente motivados para continuar con esta misión o tendrán que esperar por su final?

Esta temporada promete sorprender al público con más problemas en los que se ve comprometida esta familia disfuncional, luchas inevitables, más viajes en el tiempo y otra divertida secuencia de baile.

Los diez episodios de la tercera temporada de The Umbrella Academy se pueden ver en Netflix desde el 22 de junio.