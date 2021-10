La salud de Megan Fox: padece dismorfia corporal y está en tratamiento

"Sí, tengo dismorfia corporal. Tengo muchas inseguridades profundas", reconoció la actriz de 35 años. "Podemos mirar a alguien y pensar: ‘Esa persona es tan hermosa, su vida debe ser muy fácil’. Lo más probable es que no se sienta así", agregó la intérprete de Emma, en su última película Till Death.

La búsqueda de Megan Fox en los últimos años se centró en hallar un control de sus sentimientos para afrontar las respuestas que los demás tienen sobre ella. "Trabajé mucho para eliminar ese sentimiento de ser una víctima y darme cuenta de que era una elección. Así que tenía un propósito y no tuve que sufrir más. Me ha hecho crecer hasta convertirme en un ser humano mucho más interesante de lo que hubiera sido", reveló la talentosa y bellísima estrella de Hollywood.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCTyP4gLsYbj%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAJfZCnYs7TaukPTWpT0anjiivi0a6VdEGZC1yxZA7cUGZCgyIQ7Oh7rRas6ES59OvK1Ln2PApsdWIb9596ZCG9dWTWIW0dDWZATUoswlcau3UWLYIXYSY55SogFKPiMLZAstTme5I4j05x8eWTs2TPzO9jkOqzPBgZDZD View this post on Instagram A post shared by Megan Fox (@meganfox)

La actriz, que no deja la lucha diaria contra la dismorfia corporal, aseguró que le debe mucho en ese camino a su pareja, el rapero Richard Colson Baker (Machine Gun Kelly).

"Siempre sentí que había algo que me faltaba, que había dejado, que siempre estás buscando. Pero luego conoces a la persona que completa eso por ti y es como ‘ah, esto es lo que mi corazón estaba buscando’", reflexionó.

Hace unos años, en 2019, ya había contado que haberse sentido sexualizada por muchos años por la industria cinematográfica la llevó a tener un "un colapso psicológico en el que no quería hacer nada. No quería que me vieran, tener que hacerme una foto, caminar sobre una alfombra roja ni que me vieran en público por el miedo a que se burlaran de mí". Hoy, ese colapso tiene diagnóstico y tratamiento.

megan fox dismorfia corporal que es.jpg La salud de Megan Fox: padece dismorfia corporal y está en tratamiento

Qué es la dismorfia corporal o TDC

La dismorfia corporal, como la que padece Megan Fox, es un trastorno mental caracterizado por la preocupación obsesiva por un defecto percibido en las características físicas. Esas imperfecciones pueden ser mínimas o hasta irreales. Sin embargo, la persona puede pasar horas al día tratando de corregirla.

Las consecuencias de este trastorno son que las personas que lo padecen se someten a innumerables procedimientos cosméticos, cirugías estéticas o a ejercitarse en exceso.

Las personas con TDC examinan frecuentemente su apariencia en el espejo, comparan constantemente su apariencia con la de los demás y evitan las situaciones sociales o las fotografías.

El tratamiento puede incluir terapia cognitivo-conductual y el uso de medicamentos antidepresivos.

Si bien el tratamiento puede ayudar, este trastorno no tiene cura y puede durar años o toda la vida.

Síntomas del TDC

(Requiere diagnóstico médico) Las personas con este trastorno examinan frecuentemente su apariencia en el espejo, comparan constantemente su apariencia con la de los demás y evitan las situaciones sociales o las fotografías.

Pueden sufrir: