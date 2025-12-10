La Orquesta Filarmónica de Mendoza cierra el año en el Teatro Independencia

El programa propone un viaje intenso y profundamente teatral: desde la fuerza dramática de Verdi, con los preludios y oberturas de La Traviata, Nabucco, Macbeth y I Vespri Siciliani, hasta el inconfundible lirismo de Puccini con arias emblemáticas como “Sí, mi chiamano Mimì”, “E lucevan le stelle”, “Un bel dì vedremo”, “O soave fanciulla” y la imponente “Nessun dorma”. La velada se completa con el Intermezzo de Manon Lescaut y las grandes páginas orquestales de Le Villi.

Orquesta Filarmónica de Mendoza

Este año celebra cuatro décadas de trayectoria, un hito que reafirma su lugar como uno de los emblemas culturales más importantes de la provincia. Desde su fundación, la Orquesta ha sido un espacio de excelencia artística, un punto de encuentro entre el talento local y los grandes exponentes de la música, y un puente entre generaciones que encuentran en el arte sinfónico una forma de expresión y emoción.

Orquesta Filarmónica de Mendoza cierra el año en el Independencia.

A lo largo de estos 40 años, la Filarmónica ha construido una identidad propia, enriquecida por la diversidad de su repertorio y la calidez de su público. Cada concierto ha sido una historia compartida; cada interpretación, un diálogo entre los músicos y la comunidad que los acompaña.

El 2025 fue un año de celebración, con un ciclo de conciertos de abono especialmente diseñado para honrar su historia, explorar nuevos horizontes y rendir homenaje al Teatro Independencia en su centenario.

Pablo Herrero Pondal: director titular

Pablo Herrero Pondal es un director de orquesta nacido en Buenos Aires, que inició su formación en dirección orquestal bajo la guía de David del Pino Klinge, de 1994 a 1999, continuando luego su perfeccionamiento en Santiago de Chile.

En junio de 2006 debutó en la temporada de la Orquesta Nacional de Georgia (Tbilisi) y en la “Temporada del Descubrimiento” de la Orquesta Sinfónica de Chile. Obtuvo el Segundo Premio en el III Concurso Internacional “Simón Blech” (2006), realizado en Bahía Blanca en homenaje al destacado músico argentino.

Dirigió en diversas oportunidades la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Cuyo, la Orquesta Sinfónica de San Juan, Tucumán, Neuquén, Rosario y la Sinfónica Nacional de Bolivia. Fue director de la Orquesta Juvenil de la Facultad de Artes de la UNCuyo y estuvo al frente de las óperas Suor Angelica (Puccini, 2002), I Pagliacci (Leoncavallo, 2003), L’elisir d’amore (Donizetti, 2009) y La flauta mágica (Mozart, 2010).

Trabajó con solistas como Horacio Lavandera, Bruno Gelber, Vladimir Tsypin, Xavier Inchausti, Eliana Bayón, Luis Lima, Luis Gaeta y Verónica Cangemi, entre otros. Actualmente es el director titular de la Orquesta Filarmónica de Mendoza.