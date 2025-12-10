Cerró la Fiesta de la Cerveza 2025 con tremendos shows de LBC y Eugenia Quevedo y Damas Gratis

Gastón «Tonchi» Fernández, cantante mendocino con una importante trayectoria en el cuarteto, ex vocalista de Trulalá y Chipote desplegó sobre el escenario su proyecto solista con canciones que fusionan cuarteto y cumbia romántica.

Luego fue el turno de El Gremio Tropical, un proyecto de cumbia con perspectiva diversa que combina ritmos latinoamericanos y urbanos. Esta banda tiene la particularidad de estar formada totalmente por mujeres y disidencias.

Brassass fue otra de las propuestas locales, un ensamble de bronces y percusión que desde 2015, impulsa un estilo que fusiona jazz, hip hop, soul y ritmos latinoamericanos.

Finalmente Hidalgo y sus Galácticos pusieron sus ocho años de trayectoria para hacer vibrar al público con su mezcla de chicha peruana, cumbia colombiana y psicodélica.

Hidalgo y sus Galácticos Hidalgo y sus Galácticos, una de las bandas locales. Municipalidad de Godoy Cruz.

Eugenia Quevedo y La Banda de Carlitos: un inicio vibrante bajo la lluvia

La tercera noche comenzó con La Banda de Carlitos y Eugenia Quevedo, quienes se presentaron en Mendoza tras haber sido declarados Patrimonio Cultural de Córdoba, un reconocimiento que celebraron desde el escenario.

Eugenia abrió el show con una arenga: “Porque soy tu fan, Mendoza de mi vida” para luego desplegar la potencia del cuarteto. en el cuarto tema, la lluvia volvió a aparecer en el cielo godoicruceño, pero nadie se movió de sus lugares y todos siguieron bailando y cantando sin parar.

A lo largo de casi una hora, canciones como "Obsesión", "Perdonarte para qué", "Pa’ tipos como tú" y "Olvidarte de mí jamás podrás" hicieron vibrar el Hipódromo.

Embed - Fiesta Provincial de la Cerveza on Instagram: "LBC y Euge Quevedo rompiéndola Cuarteto, ritmo y toda la energía en vivo en la Fiesta Provincial de la Cerveza " View this post on Instagram

El show de Damas Gratis con canciones de todas sus épocas

Damas Gratis subió al imponente escenario en el Hipódromo de Mendoza para desatar el delirio del público con una seguidilla de clásicos: "No te creas tan importante", "Costumbres", "Laura (se te ve la tanga), "Alza las manos" y "Perrito malvado", tema que Lescano grabó y popularizó junto a LGante.

afa696da-9851-49ca-84a1-cef4a186e37f Pablo Lescano. Damas Gratis enloqueció al público con hits de todas las épocas. Nicolás Ríos-UNO

Uno de los puntos altos del show fue cuando sonó "Menea para mí", pero el momento más fuerte llegó con "Me vas a extrañar", ovacionado y cantado por todos.

Lescano agradeció a Mendoza por la respuesta que obtiene del público desde 1996 y cumplió cada vez que el público le pidió "una más". Así fue que entre los bises guardó dos sorpresas: "Yo tomo licor", de su época como integrante de Amar Azul y luego desató el pogo con una versión de "El mono relojero" (tema de kapanga) para que más de 35.000 almas se fueran contentas tras el show.