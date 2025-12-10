La Fiesta de la Cerveza cerró su edición número 18 este martes con el show que debía ser el viernes, pero se reprogramó por pronóstico de mal tiempo. Finalmente, después de las dudas que generó el cambio de fecha a un día de semana, el Hipódromo de Mendoza se vio colmado por un público que disfrutó los shows de La Banda de Carlitos y Eugenia Quevedo y Damas Gratis como platos fuertes de la noche.
Cerró la Fiesta de la Cerveza 2025 con tremendos shows de LBC y Eugenia Quevedo y Damas Gratis
El festival cervecero cerró su tercera jornada a pura cumbia y cuarteto. De esta manera bajó el telón por este año en el Hipódromo de Mendoza
La tarde arrancó tranquila con la apertura de puertas a las 18, con sol y menos gente que en los días anteriores, seguramente por ser una jornada y horario laboral. Sin embargo, poco después de las 19, el hipódromo comenzó a llenarse nuevamente para mostrar un imponente marco de público y cerrar la edición 2025 de la fiesta cervecera que crece año a año.
Los artistas locales
El cierre de la Fiesta Provincial de la Cerveza 2025 contó nuevamente con bandas locales, seleccionadas en el concurso Marciano Cantero. De este modo, los artistas mendocinos le pusieron ritmo a la tarde del martes y telonearon a los platos fuertes de la jornada.
Gastón «Tonchi» Fernández, cantante mendocino con una importante trayectoria en el cuarteto, ex vocalista de Trulalá y Chipote desplegó sobre el escenario su proyecto solista con canciones que fusionan cuarteto y cumbia romántica.
Luego fue el turno de El Gremio Tropical, un proyecto de cumbia con perspectiva diversa que combina ritmos latinoamericanos y urbanos. Esta banda tiene la particularidad de estar formada totalmente por mujeres y disidencias.
Brassass fue otra de las propuestas locales, un ensamble de bronces y percusión que desde 2015, impulsa un estilo que fusiona jazz, hip hop, soul y ritmos latinoamericanos.
Finalmente Hidalgo y sus Galácticos pusieron sus ocho años de trayectoria para hacer vibrar al público con su mezcla de chicha peruana, cumbia colombiana y psicodélica.
Eugenia Quevedo y La Banda de Carlitos: un inicio vibrante bajo la lluvia
La tercera noche comenzó con La Banda de Carlitos y Eugenia Quevedo, quienes se presentaron en Mendoza tras haber sido declarados Patrimonio Cultural de Córdoba, un reconocimiento que celebraron desde el escenario.
Eugenia abrió el show con una arenga: “Porque soy tu fan, Mendoza de mi vida” para luego desplegar la potencia del cuarteto. en el cuarto tema, la lluvia volvió a aparecer en el cielo godoicruceño, pero nadie se movió de sus lugares y todos siguieron bailando y cantando sin parar.
A lo largo de casi una hora, canciones como "Obsesión", "Perdonarte para qué", "Pa’ tipos como tú" y "Olvidarte de mí jamás podrás" hicieron vibrar el Hipódromo.
El show de Damas Gratis con canciones de todas sus épocas
Damas Gratis subió al imponente escenario en el Hipódromo de Mendoza para desatar el delirio del público con una seguidilla de clásicos: "No te creas tan importante", "Costumbres", "Laura (se te ve la tanga), "Alza las manos" y "Perrito malvado", tema que Lescano grabó y popularizó junto a LGante.
Uno de los puntos altos del show fue cuando sonó "Menea para mí", pero el momento más fuerte llegó con "Me vas a extrañar", ovacionado y cantado por todos.
Lescano agradeció a Mendoza por la respuesta que obtiene del público desde 1996 y cumplió cada vez que el público le pidió "una más". Así fue que entre los bises guardó dos sorpresas: "Yo tomo licor", de su época como integrante de Amar Azul y luego desató el pogo con una versión de "El mono relojero" (tema de kapanga) para que más de 35.000 almas se fueran contentas tras el show.