La segunda noche de la "Fiesta Provincial de la Cerveza" volvió a convocar una multitud con Ciro y Los Persas como atracción central. Esta vez con un sol radiante que acompañó desde las 18, cuando se abrieron las puertas del Hipódromo de Mendoza hasta las 20.30, cuando la noche comenzó a tomar color.
Fiesta de la Cerveza: Ciro y Los Persas cerró la segunda noche ante 35.000 personas
La segunda noche del festival cervecero en Godoy Cruz fue un éxito total con Ciro y Los Persas, La Franela, Pity Fernández y bandas locales
Las bandas locales que subieron al escenario entre las 19 y las 21 tuvieron la oportunidad de tocar ante una considerable cantidad de público que fue engrosándose a partir de las 20.30. Lila abrió la jornada con su música experimental y alternativa en búsqueda constante de nuevos sonidos, Flaco Kev con su liso y llano rock stone comenzó a calentar los motores de la segunda jornada cervecera en Godoy Cruz. Luego fue el turno de Destierra, una buena banda de rock duro que homenajeó a Enanitos Verdes con una versión poderosa de "Por el resto" y La Pandilla de la muerte, que tuvo la misión de cerrar la set list local con un fuerte y prolijo set.
Cerca de las 21.30 Pity Fernández subió al escenario para insistir con su proyecto de música country que gana cada vez más adeptos, pero siguen festejando "El Sensei" como si fuera, no sé... "Seminare". "Esperándome", "La doctora" o "La pelota siempre al 10" fueron algunos de los temas propios más celebrados por el público. Pero los clásicos del rock nacional en versión country como "Cosas mías", "Juntos a la par" o "La balada del diablo y la muerte" -en versiones country- hiceron cantar y bailar al público. Obviamente el mashup de "La Pachanga" y "El sensei" para cerrar fue lo que más gustó.
La Franela, con Daniel "Piti" Fernández (ex Los Piojos) como líder ganó el escenario cerca de las 23. Un puñado de hits como "Lo que me mata", "Hacer un puente", "Extraña soledad" (de Los Piojos), "Fue tan bueno" y "La muchacha" alcanzaron para ser una digna antesala de Ciro y los Persas.
Cuando Andrés Ciro Martínez y los suyos se apoderaron del escenario no hicieron esperar a nadie por los hits. Su set list -que terminó a las 2.30- se basó en una mezcla de éxitos de Los Persas y Los Piojos. Así pasaron canciones entre las que se destacaron "Antes y después", "Desde lejos no se ve" (con Luli Bass en el bajo), "Agua", "Vas a bailar", "Tan solo", "Pistolas", "Verano del 42", "Mírenla", "Luz de marfil", "Pistola", "Como Alí", "Insisto", "Pacífico" (con Piti Fernández y prácticamente la última formación de Los Piojos en escena) y varios amagues de final con éxitos como "Genius" o "El Farolito".
Pero el verdadero cierre llegó con Ciro tocando el himno nacional con su armónica, todo un clásico de sus shows.