Fiesta de la Cerveza: Ciro y Los Persas cerró la segunda noche ante 35.000 personas

Las bandas locales que subieron al escenario entre las 19 y las 21 tuvieron la oportunidad de tocar ante una considerable cantidad de público que fue engrosándose a partir de las 20.30. Lila abrió la jornada con su música experimental y alternativa en búsqueda constante de nuevos sonidos, Flaco Kev con su liso y llano rock stone comenzó a calentar los motores de la segunda jornada cervecera en Godoy Cruz. Luego fue el turno de Destierra, una buena banda de rock duro que homenajeó a Enanitos Verdes con una versión poderosa de "Por el resto" y La Pandilla de la muerte, que tuvo la misión de cerrar la set list local con un fuerte y prolijo set.

Flaco Kev fiesta de la Cerveza

Cerca de las 21.30 Pity Fernández subió al escenario para insistir con su proyecto de música country que gana cada vez más adeptos, pero siguen festejando "El Sensei" como si fuera, no sé... "Seminare". "Esperándome", "La doctora" o "La pelota siempre al 10" fueron algunos de los temas propios más celebrados por el público. Pero los clásicos del rock nacional en versión country como "Cosas mías", "Juntos a la par" o "La balada del diablo y la muerte" -en versiones country- hiceron cantar y bailar al público. Obviamente el mashup de "La Pachanga" y "El sensei" para cerrar fue lo que más gustó.