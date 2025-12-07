Todo lo que tenés que saber de la Fiesta de la Cerveza

la konga rivadavia (2).jpg La k'onga será la encargada de ponerle ritmo a la víspera de feriado en la fiesta de la Cerveza.

La jornada de este domingo 7 de diciembre es la que se mantiene sin cambios, con el show de los mexicanos/estadounidenes Molotov, Cazzu, y el After Birra con La K'onga y Dj Mami.

Fiesta de la Cerveza: lunes 8 de diciembre

Ciro y Los Persas, Piti Fernandez, La Franela y más se presentarán el lunes 8 de diciembre. La Franela y Ciro y Los Persas tienen músicos fundadores y sesionistas de Los Piojos, por lo que nadie descarta alguna mini reunión, al menos para un par de temas piojosos.

Ciro y Los Persas Ciro de vuelta por Mendoza este 2025. ¿Habrá reunión piojosa?

Fiesta de la Cerveza: martes 9 de diciembre

Ya en día de semana laboral y post feriado será el turno de Damas Gratis, Euge Quevedo y La Banda de Carlitos que originalmente estaban programados para el viernes.

Damas Gratis Damas Gratis, el lunes en el Hipódromo de Mendoza.

Todo lo que hay que saber además del line up

El estacionamiento en el predio con seguridad por día, se puede adquirir anticipado en Passline.com .

Ingreso de menores y discapacitados

Los niños hasta 10 años ingresan gratis, acompañados por un adulto con entrada y con DNI del menor.

Los menores de 12 años deben ingresar con un adulto responsable.

Entradas sin costo para personas con discapacidad: cupo agotado.

Pop Meals: el único sistema de compra rápido y eficaz para disfrutar de la experiencia

Este año, el festival usará el sistema de compra Pop Meals, el servicio de venta utilizado en grandes festivales en Argentina como el Cosquín Rock, Quilmes Rock, Festival Bandera, entre otros encuentros.

Podés pre-comprar tus consumos (bebidas y comidas) o cargar dinero desde la web y usarlo en cualquier barra o puesto gastronómico del predio.

PASO A PASO

Antes de la fiesta:

Precompra de productos

Ingresá a popmeals.net.

Seleccioná Comprar productos, armá tu pedido y pagá online.

Recibirás un QR para retirar tu compra en la fiesta (recordá retirarlo antes de que finalice el evento).

Carga de dinero

Ingresá a popmeals.net y elegí Cargar dinero.

Te llegará un QR con el saldo disponible para usar en la fiesta.

Durante la fiesta:

Presentá tu QR en cualquier barra o puesto gastronómico para consumir.

Para cargar más dinero, acercate a los puntos de CARGA DE DINERO o a los tótems del predio y hacelo desde tu celular para evitar filas.

Podés pagar en efectivo, tarjeta o billeteras virtuales.

El consumo se descuenta automáticamente de tu saldo.

Si al final de la fiesta queda dinero en tu cuenta, pedí el reintegro en popmeals.net.

Ecovasos

Para consumir bebidas dentro del predio, deberás adquirir tu ecovaso en barras o puestos de cerveza artesanal. Usalo durante toda la fiesta y llevátelo de recuerdo.