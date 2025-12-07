Está todo listo para que este domingo comience la Fiesta de la Cerveza 2025 en el Hipódromo de Mendoza (Montes de Oca 1055, Godoy Cruz). Luego de la reprogramación, la ya clásica fiesta del oeste argentino abrirá este domingo 7 y continuará los días lunes 8 y martes 9 de diciembre. La organización anunció que quedan muy pocas entradas a $40.000 que se pueden comprar en 3 cuotas sin interés con todas las tarjetas bancarias.
Todo lo que tenés que saber de la Fiesta de la Cerveza
Luego de la reprogramación por pronóstico de lluvia arranca ya típica fiesta en el Hipódromo de Mendoza con Molotov como una de las atracciones centrales
Fiesta de la Cerveza: nuevas fechas y grilla de artistas
Con la confirmación de los nuevos días y apertura de puertas a partir de las 18, la Fiesta de la Cerveza 2025 quedó organizada de la siguiente manera:
Fiesta de la Cerveza: domingo 7 de diciembre
Desde el atardecer se encenderá el line up para disfrutar a pleno del festival, acompañado de gastronomía, variedad de etiquetas de cerveza y otras experiencias.
La jornada de este domingo 7 de diciembre es la que se mantiene sin cambios, con el show de los mexicanos/estadounidenes Molotov, Cazzu, y el After Birra con La K'onga y Dj Mami.
Fiesta de la Cerveza: lunes 8 de diciembre
Ciro y Los Persas, Piti Fernandez, La Franela y más se presentarán el lunes 8 de diciembre. La Franela y Ciro y Los Persas tienen músicos fundadores y sesionistas de Los Piojos, por lo que nadie descarta alguna mini reunión, al menos para un par de temas piojosos.
Fiesta de la Cerveza: martes 9 de diciembre
Ya en día de semana laboral y post feriado será el turno de Damas Gratis, Euge Quevedo y La Banda de Carlitos que originalmente estaban programados para el viernes.
Todo lo que hay que saber además del line up
El estacionamiento en el predio con seguridad por día, se puede adquirir anticipado en Passline.com .
Ingreso de menores y discapacitados
- Los niños hasta 10 años ingresan gratis, acompañados por un adulto con entrada y con DNI del menor.
- Los menores de 12 años deben ingresar con un adulto responsable.
- Entradas sin costo para personas con discapacidad: cupo agotado.
Pop Meals: el único sistema de compra rápido y eficaz para disfrutar de la experiencia
Este año, el festival usará el sistema de compra Pop Meals, el servicio de venta utilizado en grandes festivales en Argentina como el Cosquín Rock, Quilmes Rock, Festival Bandera, entre otros encuentros.
Podés pre-comprar tus consumos (bebidas y comidas) o cargar dinero desde la web y usarlo en cualquier barra o puesto gastronómico del predio.
PASO A PASO
Antes de la fiesta:
- Precompra de productos
- Ingresá a popmeals.net.
- Seleccioná Comprar productos, armá tu pedido y pagá online.
- Recibirás un QR para retirar tu compra en la fiesta (recordá retirarlo antes de que finalice el evento).
- Carga de dinero
- Ingresá a popmeals.net y elegí Cargar dinero.
- Te llegará un QR con el saldo disponible para usar en la fiesta.
Durante la fiesta:
- Presentá tu QR en cualquier barra o puesto gastronómico para consumir.
- Para cargar más dinero, acercate a los puntos de CARGA DE DINERO o a los tótems del predio y hacelo desde tu celular para evitar filas.
- Podés pagar en efectivo, tarjeta o billeteras virtuales.
- El consumo se descuenta automáticamente de tu saldo.
- Si al final de la fiesta queda dinero en tu cuenta, pedí el reintegro en popmeals.net.
Ecovasos
Para consumir bebidas dentro del predio, deberás adquirir tu ecovaso en barras o puestos de cerveza artesanal. Usalo durante toda la fiesta y llevátelo de recuerdo.