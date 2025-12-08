A pesar de que la jornada estuvo amenazada durante varias oportunidades por la lluvia y el viento, la edición número 18 de la Fiesta Provincial de la Cerveza pudo comenzar con mucho entusiasmo.
Fiesta Provincial de la Cerveza 2025: tras la suspensión, pudo celebrarse la primera noche
Los mendocinos pudieron disfrutar de bandas locales e internacionales, foodtrucks, cervecerías, fería de artesanías, stands de tatuadores y barberías
Las puertas del Hipódromo de Mendoza abrieron a las 18 y poco a poco los mendocinos y turistas ingresaron al predio. Sin embargo, se generó una larga fila en los accesos, y la misma no cedió hasta bien entrada la noche, incluso cuando ya habían comenzado las presentaciones principales.
"La Fiesta de la Cerveza es un espacio que la gente siente propio. Año tras año trabajamos para que sea más accesible, inclusiva y con servicios que acompañen la experiencia de quienes nos visitan", aseguró Diego Costarelli, intendente de Godoy Cruz.
Bandas y artistas locales como Mambo, Kratevas, Sol Lorenzo y Somos Más se encargaron de encender el line up de la Fiesta Provincial de la Cerveza 2025.
Cazzu comenzó su presentación cerca de las 22. La artista oriunda de Tucumán aprovechó su show para presentar algunas canciones de su último disco "Latinaje" y conquistó al público mendocino con su carisma.
Pasadas las 23:30, la banda Molotov se subió al escenario del Hipódromo y cautivó a todos con su power mexicano. Interpretaron canciones que nunca pasan de moda como "Frijolero", "Here We Kum" o "Gimme tha Power".
El cierre de esta primera noche de la Fiesta Provincial de la Cerveza estuvo a cargo de La K'onga y Dj Mami. Es importante recordar que esta primera noche debía ser la tercera, pero por cuestiones climáticas la organizacion decidió reprogramar las noches del viernes y del sabado.
De esta manera, Damas Gratis, LBC y Euge Quevedo tocarán mañana martes 9 de diciembre (la fecha original era el viernes 5). Ciro y los Persas, Piti Fernández y La Franela se presentarán hoy lunes 8 de diciembre (debían presentarse el sabado 6).
La historia de la Fiesta Provincial de la Cerveza
Desde la 1ra edición a la número 9, la Fiesta Provincial de la Cerveza se realizó en espacio verde Luis Menotti Pescarmona. Sin embargo, el espacio "quedó chico" y la organización decidió trasladar la Fiesta al Parque San Vicente, donde se realizó desde 2007 hasta 2019.
En el 2020, la pandemia obligó a elegir otro escenario, y se optó por el Teatro Plaza. En 2024 se trasladó al Hipódromo de Mendoza, ubicado en Montes de Oca 1055 y desde entonces esta fiesta sigue posicionándose como una de las más importantes del oeste argentino.