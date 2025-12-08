Fiesta Provincial de la Cerveza 2025: tras la suspensión, pudo celebrarse la primera noche

Bandas y artistas locales como Mambo, Kratevas, Sol Lorenzo y Somos Más se encargaron de encender el line up de la Fiesta Provincial de la Cerveza 2025.

Fiesta Provincial de la Cerveza 2025 Fiesta Provincial de la Cerveza 2025 Nicolás 'Totti' Ríos

Cazzu comenzó su presentación cerca de las 22. La artista oriunda de Tucumán aprovechó su show para presentar algunas canciones de su último disco "Latinaje" y conquistó al público mendocino con su carisma.

Embed - Fiesta Provincial de la Cerveza on Instagram: "Y voy a salir por la noche A ponerme ese vestido Dolce @cazzu " View this post on Instagram

Pasadas las 23:30, la banda Molotov se subió al escenario del Hipódromo y cautivó a todos con su power mexicano. Interpretaron canciones que nunca pasan de moda como "Frijolero", "Here We Kum" o "Gimme tha Power".

Molotov Fiesta de la Cerveza 2025 Molotov, banda formada en 1995 en la Ciudad de México. Nicolás 'Totti' Ríos

El cierre de esta primera noche de la Fiesta Provincial de la Cerveza estuvo a cargo de La K'onga y Dj Mami. Es importante recordar que esta primera noche debía ser la tercera, pero por cuestiones climáticas la organizacion decidió reprogramar las noches del viernes y del sabado.

De esta manera, Damas Gratis, LBC y Euge Quevedo tocarán mañana martes 9 de diciembre (la fecha original era el viernes 5). Ciro y los Persas, Piti Fernández y La Franela se presentarán hoy lunes 8 de diciembre (debían presentarse el sabado 6).

Fiesta de la Cerveza 2025 público El público comenzó a ingresar al Hipódromo de Mendoza a partir de las 18 horas. Nicolás 'Totti' Ríos

La historia de la Fiesta Provincial de la Cerveza

Desde la 1ra edición a la número 9, la Fiesta Provincial de la Cerveza se realizó en espacio verde Luis Menotti Pescarmona. Sin embargo, el espacio "quedó chico" y la organización decidió trasladar la Fiesta al Parque San Vicente, donde se realizó desde 2007 hasta 2019.

En el 2020, la pandemia obligó a elegir otro escenario, y se optó por el Teatro Plaza. En 2024 se trasladó al Hipódromo de Mendoza, ubicado en Montes de Oca 1055 y desde entonces esta fiesta sigue posicionándose como una de las más importantes del oeste argentino.