La Nave Cultural enciende el ciclo 360° con un potente tributo a Tina Turner

La formación local, nacida en 2024, cuenta con músicos de gran trayectoria: Bibiana Fernández en voz, acompañada por Claudio Benedetti (batería), Federico Servant (guitarra), Juan Pablo Bruno (saxo), Claudio Sosa (bajo) y Adrián Muñoz (pianos).

Runaway: el espíritu de Bon Jovi

Para cerrar el mes, el sábado 28 de marzo, llegará el turno de Runaway. La banda mendocina presentará un tributo "revival" a Bon Jovi, enfocándose en la estética y el sonido dorado de los años 80 y 90.

Runaway banda mendocina tributo a Bon jovi.jpg Runaway hará su tributo 360 el sábado 28 de marzo.

El proyecto, liderado por Pablo Sánchez (voz) y Juan Pablo Staiti (guitarra), se completa con Luciano Vicario, Rubén Barolo y Sebastián Morales. En esta ocasión, los himnos del hard rock serán adaptados al formato acústico, permitiendo redescubrir la fuerza de la banda liderada por Jon Bon Jovi desde una perspectiva inmersiva.