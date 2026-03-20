Este sábado 21 de marzo, la Sala 1 de la Nave Cultural (Las Cubas 201, Ciudad) será el escenario del debut de la segunda edición del ciclo Nave Acústico 360, que comenzará a las 21 (previa gastronómica desde las 20) con la presentación de la banda mendocina The Best, que ride un tributo integral a la leyenda del rock, Tina Turner. La propuesta, que busca generar una conexión íntima rodeando a los músicos en escena, continuará el sábado siguiente con el grupo Runaway y su homenaje a Bon Jovi.
La Nave Cultural enciende el ciclo 360° con un potente tributo a Tina Turner
La propuesta combina rock internacional en formato acústico, cercanía escénica y una cuidada oferta gastronómica. El próximo sábado 28 el ciclo continuará con Runaway y su homenaje a Bon Jovi.
Una experiencia inmersiva y gourmet en La Nave
El ciclo Nave Acústico 360 regresa al espacio del Parque Central con una puesta en escena envolvente. El formato permite que el público rodee a los artistas, garantizando una alta calidad sonora y una atmósfera de cercanía difícil de encontrar en otros escenarios. Cada velada está diseñada como un plan completo: comienza con una previa gastronómica para disfrutar antes de que los acordes acústicos recorran los repertorios más emblemáticos del rock mundial.
The Best: el legado de la "Reina del Rock"
En la fecha de este sábado, The Best recreará la potencia y elegancia de Tina Turner. El show, titulado “Tina Turner Acústico 360”, incluirá himnos generacionales como "What’s Love Got to Do with It", "Simply the Best" y "Proud Mary".
La formación local, nacida en 2024, cuenta con músicos de gran trayectoria: Bibiana Fernández en voz, acompañada por Claudio Benedetti (batería), Federico Servant (guitarra), Juan Pablo Bruno (saxo), Claudio Sosa (bajo) y Adrián Muñoz (pianos).
Runaway: el espíritu de Bon Jovi
Para cerrar el mes, el sábado 28 de marzo, llegará el turno de Runaway. La banda mendocina presentará un tributo "revival" a Bon Jovi, enfocándose en la estética y el sonido dorado de los años 80 y 90.
El proyecto, liderado por Pablo Sánchez (voz) y Juan Pablo Staiti (guitarra), se completa con Luciano Vicario, Rubén Barolo y Sebastián Morales. En esta ocasión, los himnos del hard rock serán adaptados al formato acústico, permitiendo redescubrir la fuerza de la banda liderada por Jon Bon Jovi desde una perspectiva inmersiva.