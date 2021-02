La muerte de Rodrigo Mejía: "Dame la fortaleza para seguir", escribió Gaby Crassus

En una entrevista con Venga la Alegría, Gaby Crassus detalló cómo fue el tratamiento que recibió su esposo contra el Covid-19. Contó que una noche el médico le llamó para informarle que Rodrigo Mejía sería intubado, a lo que le permitieron tener una videollamada con él.

"Le destruyó los pulmones, tuvo neumonía. Los pulmones se le hicieron rígidos, le destruyó los pulmones en muy poco tiempo y no sé por qué. No sé cómo nos contagiamos, Rodrigo era una persona que hasta los billetes desinfectaba", dijo Gaby Crassus.

“Me niego a aceptar que nunca más me verás así, que no me vas a abrazar, que no voy a ver más esa sonrisa hermosa que iluminaba todo lugar al que entrabas… Amor de mi vida, ¿por qué te fuiste tan pronto? Teníamos tantos planes, tantas cosas que nos faltaron por hacer. Dame la fortaleza para seguir”, escribió la presentadora.

El mensaje posteado por Gaby Crassus es tan emotivo y angustiante ante esa muerte, una de las millones de ausencias provocadas por el coronavirus.

Tras dar positivo, el actor se comunicó con su médico vía telefónica para recibir el tratamiento adecuado, pero días después su salud no mejoró y tuvo que ser hospitalizado.

"Como en una semana se empezó a deteriorar y fue cuando lo llevé al hospital. Estuvo en el área Covid hospitalizado con oxígeno. De repente un día me llamó el doctor y me dijo que lo tenían que intubar, obviamente tenía miedo, yo le vi en los ojos", comentó la famosa figura de la televisión latina.

De acuerdo con la conductora, en esos momentos Rodrigo Mejía ya no tenía Covid-19, pero sus pulmones habían quedado muy dañados, fue entonces cuando Gaby Crassus se comunicó con él antes de ser intubado.

"Me vio y yo le vi los ojitos y le dije: 'Mi amor no te preocupes, todo va a estar bien, de esto vamos a salir juntos como siempre y nos queda mucha vida juntos", recordó la conductora.

En noviembre pasado, Crassus recibió el primer cimbronazo emocional con el fallecimiento de su madre, con quien mantenía una relación de idílica cercanía. A ese dolor se le sumó la muerte de su suegro Salvador Mejía, acontecida el 31 de enero pasado, tan solo diez días antes del deceso del padre de sus hijos.