La muerte de Antonio Gasalla: sentida despedida de los famosos al destacado humorista

Mientras que el periodista Marcelo Polino, su gran amigo y que por momentos actuó como vocero del actor, afirmó: "Tengo un dolor muy profundo. Acá estoy, con la familia acompañando, estuve con él en su cumpleaños el domingo, ayer tuvo una descompensación y fue todo muy rápido, acá estamos, muy tristes".

"Durante 16 años hablamos todos los días por teléfono, una tristeza tengo... Desde ayer estábamos en red, ayer a la noche estaba muy mal, la gente lo va a poder despedir en el Maipo", comentó Polino muy conmovido.

Campi, quien formó parte de la remake de 'Esperando la carroza', dijo que "Antonio estaba muy perdido en el último tiempo. Yo notaba que se empezaba a perder de a poco, me invitaba a la casa, iba y no se acordaba que me había invitado. Me hubiera encantado que meta mano en la nueva versión de Esperando la Carroza".

"Él me dirigió en un unipersonal mío y nunca lo voy a olvidar. Antonio forma parte de nuestra argentinidad, es nuestro ADN", afirmó el también humorista.

Mirtha Legrand, quien al momento de conocer la triste noticia decidió no hablar por haber estado llorando, una vez recuperada afirmó: "Una pena. Estoy muy triste, apenada, se ha muerto un grande. Para Antonio todo honor y toda gloria". Se supo que la diva realizará un homenaje a Antonio Gasalla en su programa del sábado próximo.

Georgina Barbarossa lo recordó en su programa y se emocionó hasta las lágrimas al recordar una escena en la que actuaron juntos en el programa El Palacio de la risa. "Se nos ha ido un maestro, recuerdo un montón de cosas lindas, era un obsesivo del trabajo".

La reconocida artriz Verónica Llinás tuvo palabras conmovedoras al referirse al comediante: "Cuando sucede es un cimbronazo, es irreparable, no hay vuelta atrás, me acabo de enterar, no era cariñoso, demostraba su cariño de otra forma, pero su último mensaje decía 'Llinás, te amo', con él aprendí a trabajar y a hacer humor".

Por su parte Moria Casán, eligió comunicarse con Intrusos, de América2 para contar varias anécdotas durante su trabajo junto al humorista y sostuvo que Gasalla era “un diferente” y “un disruptivo”.

A su vez, la conductora Flor de la V, a través de su cuenta de Instagram, le dedicó un sentido posteo: “Antonio Gasalla ha partido, y con él se va un pedazo importante de la historia del entretenimiento de nuestro querido país. No se trata solo de un actor; Antonio fue un verdadero fenómeno que logró tocar el corazón de tantas generaciones con su humor y autenticidad. Desde sus inicios, supo conectar con el público de una manera especial, utilizando su talento para hacernos reír y, a veces, para hacernos reflexionar. Su carisma y su presencia en el escenario eran inconfundibles. Cada personaje que interpretó, desde la inolvidable abuela en sus sketches hasta los entrañables roles en teatro, se convirtió en parte de nuestras vidas. No eran solo actuaciones; eran momentos de alegría compartidos, risas en familia y recuerdos atesorados en la memoria colectiva del país. Gracias, Antonio, por todo lo que nos diste. Buen viaje querido Antonio”.

Otra destacada comediante, Lizzy Tagliani también destacó el legado que el actor dejó como humorista: “Si existe otro mundo del otro lado, nos encantaría volver a encontrarnos con él y que nos despliegue toda esa magia, ese talento, la risa, su capacidad de actuación, ese mal humor tan característico y que nos brinde toda su esencia. Su herencia es hacer reír y pasar lindo momentos a quienes están del otro lado. Es un gran trabajo, el legado de hacer reír a los demás”.

Por último, Noelia Marzol recordó con emoción lo importante que fue trabajar con Gasalla en 'Más respeto que soy tu madre': "Es un ícono, marcó un antes y un después en mi vida. Él me eligió sin hacer casting, fue tan cariñoso y tan cálido".

¿Dónde serán velados los restos de Antonio Gasalla?

El lugar elegido para velar los restos de Antonio Gasalla es el Teatro Maipo, en el centro porteño, un sitio en donde el humorista realizó sus espectáculos durante muchos años. En ese recintó sus familiares, amigos y admiradores podrán despedirlo entre las 19 y pasada la medianoche, a la 1, ya que será abierto al público.

Además, en la mañana de este miércoles, se realizará una nueva ceremonia, algo más íntima, en la sala velatoria ubicada en Avenida Córdoba 5080, y más tarde, sus restos serán trasladados al Parque Memorial de Pilar.