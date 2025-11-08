La mendocina Magnolia Monti estrena la trilogía audiovisual de "Nómada"

El videoclip de “Lucerito” ya está disponible en el canal oficial de YouTube de Magnolia Monti y es el primer lanzamiento de una trilogía audiovisuales. Rodado en tres playas de la localidad de General Villamil Playas, en la costa de Ecuador, luego de un viaje desde Guayaquil que marcó el inicio de una jornada completa de rodaje. El mar se convierte en el escenario y también en metáfora: como un barco a la deriva que encuentra en el lucerito una guía. Así la obra dialoga con la inmensidad, la búsqueda y la esperanza.

La producción se desarrolló en colaboración entre Argentina y Ecuador, con la dirección a distancia y el montaje a cargo de Rodrigo Toro de Argentina, mientras que la cámara y la realización en territorio ecuatoriano fueron lideradas por Nicolás Torres y su equipo.

Embed - Magnolia Monti - Lucerito (Video Oficial)

Magnolia Monti: el resto de la trilogía

La segunda entrega será el videoclip de “Olvido Todo” (20 de noviembre), presentando a la artista chilena Emaflu, donde Magnolia recorre las calles de Manhattan con un espíritu libre, dejando que el pulso de la ciudad y el amor lo envuelvan todo.

Para cerrar la trilogía “Lo que Dicen de los Dos” (30 de noviembre), es el corte elegido donde Magnolia vuelve a su tierra (Argentina), al silencio después del viaje, y canta a la despedida, al reencuentro y a la transformación. Ambos videos contaron con la grabación, edición y dirección fotográfica de Valentin Alsina.

Esta trilogía es un reflejo fiel de su esencia: una artista nómada, curiosa y en constante evolución, que convierte cada destino en una nueva canción.

Magnolia Monti "Nómada": viaje de canciones con identidad

El disco debut de Magnolia es, según sus propias palabras “un retrato honesto de lo que soy como artista: inquieta, curiosa y en constante movimiento”.

"Nómada" es también una declaración estética: la artista se atreve a entrelazar lo regional con lo contemporáneo, transitando géneros como la zamba, el bolero, el afrobeat y el soul, en un mestizaje que es reflejo de su propia biografía marcada por viajes, escenarios y búsquedas.

Magnolia Monti 4 "Lucerito" es el primer videoclip de una trilogía que ofrece Magnolia Monti y se completará a lo largo de noviembre.

La producción del EP doble se extendió por dos años y fue realizada junto a Nicolás Riquero y Carlos Camac, y consolidó una obra en la que conviven raíz, experimentación y un proceso creativo personal, en cuatro temas que realzan su estilo compositivo y musical.

Magnolia Monti inició su vínculo con la música a los seis años y desde entonces transitó distintos escenarios y géneros. Con el tiempo, fue construyendo un estilo que conjuga la fuerza vocal con la apertura hacia lenguajes diversos, atravesados por el folclore, lo latinoamericano, el soul y el pop.

Dueña de una voz intensa y una sensibilidad particular para combinar estilos, Magnolia presentó su universo musical en su EP debut doble "Nómada" y "Nómada II", una obra conceptual que refleja su esencia libre y exploradora.

Además de su trabajo en estudio, Magnolia ha recorrido diversos escenarios de Mendoza, consolidándose como una figura emergente de la escena local. Participó en festivales y escenarios destacados como Mendorock (2023), Fiesta Provincial de la Cerveza (2023), Luján Suena (2024), el Ciclo Vino a la Nave junto a Silvestre y La Naranja y recientemente abrió la edición lanzamiento del Festival Montaña en el MCLC.