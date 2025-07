La historia detrás de la icónica foto de Sophia Loren y Jayne Mansfield que sigue sorprendiendo a Hollywood

Sophia Loren y Jayne Mansfield Sophia Loren y Jayne Mansfield.

Mansfield era la figura del momento en Hollywood, ya que con tan solo 24 años había logrado firmar un contrato de 7 años con la Warner Bros.

Sophia Loren venía de triunfar en Europa gracias a películas como Aida o El oro de Nápoles, y Paramount quería que la italiana siguiera los pasos de otras europeas como Leslie Caron, Ingrid Bergman y Marlene Dietrich.

Sin embargo, lo que iba a ser una gala para homenajear a Loren, terminó cambiando de rumbo cuando Mansfield ingresó al recinto cubierta con un abrigo de piel. Cuando se lo quitó, la joven actriz llevaba un vestido de satén muy escotado y sin espalda, el cual llamó la atención de todos los fotógrafos.

"Se acercó y se colocó justo al lado de Sofía Loren. Sin duda estaba planeado. Jane sabía exactamente lo que hacía", aseguró Eve Golden, autora de "Jayne Mansfield: The Girl Couldn't Help It".

Los fotógrafos Delmar Watson y Joe Shere fotografiaron a Loren y Mansfield una al lado de la otra. Sin embargo, la imagen que sigue siendo icónica es aquella donde se puede ver a Mansfield mirando directamente al objetivo, y a Loren que aparece captada mirando de reojo el escote de su compañera.

Recreación foto Sophia Loren Sydney Sweeney y Maude Apatow (protagonistas de Euphoria), Sofía Vergara y Julie Bowen (protagonistas de Modern Family).

Más de 80 años han pasado desde que se tomó esta foto, y diversas celebridades han intentado replicarla, como fue el caso de Sydney Sweeney y Maude Apatow (protagonistas de Euphoria), Sofía Vergara y Julie Bowen (protagonistas de Modern Family).