La estrella de la serie "60 Days In", Nate Burrell, se suicidó al dispararse en público

"Quiero disculparme con mi familia y amigos por haberles fallado. Sé que muchos de ustedes pensarán que podrían haberme hecho cambiar de opinión. Les aseguro que no lo habrían logrado. Esto no es algo espontáneo, todos tenemos nuestro día, nuestro tiempo para irnos, la mayoría siente que no deberíamos decidir eso, pero yo ‘Estoy aquí para decirles que tomé esa decisión y, por difícil que sea, estoy feliz con mi decisión”, añadió.

Y continuó: “Solo puedo imaginar lo mal que resultaría todo esto, toda la basura legal que vendría después de esto con la custodia y todo lo demás. ¡Tú ganas! Me has prometido durante semanas que arruinarás mi vida y no tenía ni idea de con quién me estaba metiendo. Tienes razón, no sabía con quién me estaba metiendo”.

La hermana del fallecido actor afirmó que Burrell "amaba a su país, amaba a su familia y era un tipo muy cariñoso" y agregó que estaba "muy orgulloso de estar en '60 Days In'", un programa, en el que 9 voluntarios ingresan encubiertos a las cárceles para ayudar a las autoridades a obtener evidencia de actividades ilegales que ocurren en las instalaciones.

Burrell sirvió como infante de marina de 2006 a 2010, tiempo el cual completó dos giras en Irak. Fue dado de baja honorablemente en 2013 y un año después obtuvo su título de asociado en justicia penal. En el momento de su muerte, trabajaba como oficial de pesca y vida silvestre en Michigan.

En agosto, Burrell fue entrevistado como parte del podcast de PKA, para hablar sobre su participación en 60 Days In. La entrevista destacó el hecho que Burrell fue la única persona a la que se le pidió que se quedara durante dos temporadas del programa. Participó en la tercera y cuarta temporada.

La última publicación de Burrell en Instagram, el 18 de octubre, lo muestra conduciendo. La pie de foto dice: “Vibe”.