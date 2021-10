La Delio Valdez y Julieta Venegas hicieron bailar a Luján

01_DelioValdez-102.jpg

La orquesta de cumbia clásica moderna hizo un repaso por sus 10 años de carrera, por su disco Sonido subtropical, con el que ganaron el Premio Gardel a Mejor Álbum de Música Tropical en el 2019, y también adelantó algunos tracks de su nuevo disco con el que aseguraron volverán a Mendoza. Esa distinción la recibieron justamente en esta provincia, en la gala que se llevó a cabo en el Auditorio Ángel Bustleo, algo que recordaron en el escenario: "nos genera mucha alegría, en esta provincia fuimos muy felices porque ganamos un premio muy importante".

La noche continuaba con La ingeniosa a cargo de la orquesta y quizás le daba pie a uno de los momentos más esperados. Luego de una breve charla con el público, agradeciendo la presencia y contando que volverá a Mendoza (con Ivonne), sonó el primer acorde de Inocente para la explosión del público. Esta canción que supera las 60 millones de reproducciones en YouTube, desencadenó el baile extendido luego con Suavecito y Soledad, en los que se sumó Julieta Venegas.

La artista mexicana, radicada en Buenos Aires, fue muy bien recibida y aplaudida, incluso quizás más que La Delio, lo que lleva a repensar quién fue el artista que convocó a las 5000 personas. Lo cierto es que pese al corto paso de Julieta por el escenario sus éxitos se hicieron presente en formato solista.

01_DelioValdez-116.jpg

Primero con el acordeón y luego con la guitarra, apoyándose y pidiendo la ayuda del público con palmas "para no sentirse solita" sonaron en el escenario Eres para mí, Me voy, Lento y Andar conmigo. Luego volvió La Delio y compartieron tres temas para darle la despedida envuelta en un sinfín de aplausos y el pedido de "otra, otra" que no se concretó.

Promediando la hora de show la cumbia pisó fuerte y durante más de 60 minutos se hilvanaron otras canciones como Cumbia del rio, Cumbiaberito, Anacumbia, Borracho y aman y Joyita Norteña para empezar a despedirse inmensamente agradecidos, e incluso sorprendidos, por el "sold out" que vivieron en el ex Feriagro de Luján de Cuyo.

01_DelioValdez-88.jpg

El cierre del show llegó con El paso final y el aplauso inagotable de los presentes que luego tuvieron que colmarse de paciencia para caminar entre la tierra levantada por el baile y para ir a paso de hombre en sus autos hacia la salida del predio.