La Cepa Torcida dará un show en las redes del Imperial de Maipú

View this post on Instagram

#LaCepaTorcida Show por Facebook Live (Cine Teatro Imperial) #Día: Sábado 07 de Noviembre #Hora: 21:30hs El potente grupo folklórico mendocino, abre el mes de la tradición en la programación virtual que tiene el Cine Teatro Imperial Maipú de @maipumunicipio . Un show gestado en la #UsinaImperial del teatro. "La Cepa Torcida" @la_cepa_torcida nacía en 2006, sus canciones, melodías y poesía, son una propuesta que promueve artísticamente, las vivencias y costumbres de la región cuyana, abordando también gran parte del folklore Argentino y Latinoamericano. ✅ #WilliamChavero: Cantante, compositor y músico maipucino. Su escuela es el folklore, la música y la familia. Integró como primera voz formaciones como: Los Hermanos Chaveros, Los Troveros de Santos Flores, Chacombo, Señores Perros, La Majadera y como solista en diferentes escenarios con grandes músicos de Mendoza. Con casi 21 años de trayectoria, el canto es su vida. ✅#FedericoChavero: Músico maipucino, compositor y guitarrista, bajista y arreglador. Participó de muchos grupos de música cuyana en su mayoría ensambles de música latinoamericana y bandas de jazz, sus presentaciones las realizó en numerosos escenarios del país y del mundo. A modo de dato, ha participado en: Los Troveros de Santos Flores, junto a Orozco-Barrientos en su álbum “Tinto” que estuvo nominado a los Grammy. ✅ #FedericoZuin: Músico bajista, compositor y docente con más de 25 años de trayectoria. Ha grabado y actuado con importantes artistas y grupos de rock, folklore y jazz de la provincia. Entre ellos: Ini Ceverino, Eclipse (tributo a Pink Floyd), Parió la choca, Kashmir (tributo a Led Zeppelin), Sebastián Garay, Lisandro Bertín y David de Mata entre otros. ✅#RicardoVaccari: Músico Percusionista, sesionista de importantes referentes musicales del medio local y de grandes artistas nacionales entre los que se destacan Mercedes Sosa y Tito Francia. Junto al Dúo Orozco Barrientos, pisó el escenario del Festival de la Canción de Viña del Mar, cuando ganaron en la categoría canción Folklórica (2003). Sesionista en más de 30 producciones discográficas. Actualmente integra el trío Ceverino, Chavero, Vaccari, Gente del sur.