La casa Gucci: la ambición que dejó atrás la moda y terminó en asesinato

Gucci es uno de los nombres propios de la moda a nivel mundial, pero en la década de 1990 estuvo en la primera plana de los diarios italianos y del mundo por motivos muy alejados al glamour de la pasarela. Fue por un asesinato.

La firma pertenecía a los hermanos Rodolfo y Aldo Gucci (Jeremy Irons y Al Pacino en este filme), quienes cada uno tenían un solo hijo, los futuros herederos del imperio. Se trataba del abogado Maurizio Gucci (Adam Driver) y Paolo Gucci (a cargo de Jared Leto, en una increíble transformación física).

Gucci estrenos de cine2.jpg

Maurizio conoció en una fiesta a Patrizia Reggiani (Lady Gaga), de una familia trabajadora y muy alejada de los privilegios de los Gucci. Para el padre de Maurizio ella era una cazafortunas y se opuso al matrimonio, pero el joven decidió seguir adelante, sin importarle la amenaza de su padre de desheredarlo.

La mayor parte del filme recae en Lady Gaga y ella lo lleva con absoluta solvencia, confirmándose como una actriz que prepara con intensidad y método sus personajes, para llevarlos a la mejor versión de ellos. La actriz y cantante ha contado que durante los meses que duró el rodaje sostuvo dentro y fuera del set el acento italiano que Reggiani tenía al hablar inglés. Hablaba de ese modo con su madre y amigos, mientras buceaba en las características más oscuras de esta mujer, que fue condenada por haber contratado a dos sicarios para asesinar a Maurizio cuando él quiso divorciarse. Quería que ese acento se naturalizara y no fuese un obstáculo cuando su personaje tuviese una escena de fuerte compromiso emocional. También probó otro método, según ella lo cuenta en una entrevista en The New York Time, que se denomina “usar el animal”. En diferentes momentos del filme ella se inspiró en una gata, una zorra y una pantera, para imprimir a sus movimientos y gestualidad las características de estos animales.

Gucci estrenos de cine3.jpg

El resultado es tan efectivo como magnético. Lady Gaga se adueña del filme, pero tiene como respaldo a un elenco perfecto para cada uno de los roles.

Quizá para no dejar de lado a actores de la talla de Al Pacino o Jared Leto, el relato se dilata en historias secundarias, que reafirman los problemas internos de esta familia y los trapos sucios que todos en algún punto intentarán esconder, pero que diluyen en parte el impacto dramático del final. Hay escenas que sirven para subrayar el carácter astuto y manipulador de Reggiani que si bien continúan indagando la compleja personalidad de esta mujer, no agregan demasiado al desarrollo de la película y extienden demasiado su metraje, a más de dos horas y media.

Gucci estrenos de cine 4.jpg

Ridley Scott vio en esta historia una tragedia al estilo griego, donde todo anticipa el final y nada puede hacerse para evitarlo. Y consigue retratarlo, aunque se disperse en algunos momentos. La banda sonora permanece atenta a cada momento cronológico y pasea por los ’80 y los ’90. Completa esa visión un vestuario y locaciones adecuadas, con la rigurosidad en los detalles que caracteriza a Scott.

Ficha técnica

La casa Gucci (House of Gucci).

Dirección: Ridley Scott.

Elenco: Lady Gaga, Adam Driver, Jeremy Irons, Al Pacino, Jared Leto, Salma Hayek.

Guion: Roberto Bentivegna, Becky Johnson. Libro: Sara Gay Forden. Historia: Becky Johnston.

Apta para mayores de 13 años.

Calificación: Muy buena.