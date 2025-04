La banda de rock que murió un mes antes de lanzar su disco y no pudo disfrutar del éxito

¿Quiénes fueron Viola Beach?

Viola Beach fue una banda británica de indie pop que se formó en 2013, en Warrington, Reino Unido. La misma estuvo compuesta por el vocalista y guitarrista Kris Leonard, el guitarrista River Reeves, el bajista Tomas Lowe y el baterista Jack Dakin.

La banda hizo su debut oficial en el popular club The Cavern, el mismo donde tocaban The Beatles en los años 60. Su primer sencillo se lanzó en 2015 y se tituló "Swings and Waterslides".