L-Gante: le concedieron la exención de prisión ante una nueva denuncia por lesiones

Por ello, le fijó una caución de $200 mil para concederle la exención de prisión, lo que significa que en L-Gante transitará el proceso en libertad.

La decisión fue adoptada en el marco de la denuncia de Daniel Martín Vera, quien sostuvo que fue víctima de una golpiza por parte de L-Gante y otros colaboradores, ofuscados por un comentario que hizo sobre ellos en un grupo de WhatsApp.

Además, el juez estableció que “por la naturaleza de los hechos y los extremos narrados por Vera en su denuncia” es “procedente la imposición a todos los aquí involucrados de la obligación especial de la prohibición de acercamiento al denunciante Vera a menos de 500 metros por el término de 120 días, como así también la prohibición de mantener todo tipo de contacto con la víctima y con su círculo íntimo, por cualquier medio”.

L-Gante está acusado de “lesiones leves agravadas por el concurso premeditado de dos o más personas”, una figura que contempla penas de seis meses a dos años de prisión.

La denuncia contra el cantante

La denuncia fue realizada a principios de abril por un hombre que aseguró ser empleado de la familia con cama adentro desde hace 4 años y que, recientemente, dijo haber sufrido un accidente cerebro vascular, según se pudo saber este medio. Así, la fiscal Gabriela Urrutiade General Rodríguez investiga las acusaciones y pidió un allanamiento que no fue concedido por el juez Castro, por lo que apeló la medida. Todavía no hay imputados.

Según la víctima, todo sucedió el 17 de marzo pasado, pasadas las 20.30, en la casa del cantante de la Manzana 31 del Barrio Bicentenario de General Rodríguez. El hombre acusó a Elián Valenzuela (L-Gante), a su madre, a su novia, a dos de sus amigos y a Yamil Valenzuela.

Causa L-Gante fuera de prisión.jpg El cantante deberá pagar una caución de $200 mil para transitar un proceso en libertad

En esa circunstancia, el empleado le manifestó a la madre del músico que “tenía hambre”. “Y la señora Claudia me comentó: ‘Viejo, ¿tomaste mate?’”, acotó. Luego, en base al relato, ingresó L-Gante “de manera repentina”, golpeándolo “en la parte de la nuca y la cabeza”.

Ahí, el hombre aseguró que tanto el músico como su familia estaban al corriente de que recientemente había sufrido un ACV.

“En esos segundos, aparecen los amigos de Elián, de nombre Jona, alias “El Gordo”, y Tomás Herrera, a quienes pudiera reconocer perfectamente en caso de verlos, y empiezan a golpearme todos juntos a la vez con puños y patadas. También recuerdo que estaba la novia de Elián, Candela, y apareció la madre”, dice el texto de la denuncia según indica el informe de Infobae.com.

Y continúa el denunciante: “Recuerdo que me golpean entre todos piñas y patadas. También apareció Yamil, quien intentó mediar: ‘Déjalo, lo vas a matar. Sufrió de un ACV hace poco, lo vas a terminar matando’. Al rato me desvanecí. Recuerdo que había sangre por todo el piso, me salía sangre de la boca y de la naríz, casi me ahogo de tanta sangre que escupía. Todo ello transcurrió en la cocina del departamento de Elián Valenzuela”.

Luego, expresó que el músico le recriminó que tenía que callarse “la boca y no joderlo”. Y siguió: “Solo le decía que quería que me contestara el teléfono, ya que hacía tres días que no comía, estaba a base de solo mate cocido, no había nada en la casa para comer. Tal es así que escucho a Claudia gritarme: ‘Eso te pasa por andar hablando. Te lo dije, viejo bocón. Viste que sos un traica’”.

Causa L-Gante y su mamá.jpg L-Gante junto a su madre. La mujer también fue acusada por maltrato por un cobarador de la familia

“Me mandaron amenazado a la casa de atrás, diciéndome que iban a estar vigilándome por si me escapaba. Luego, escupí sangre toda la noche, no pude dormir de los dolores. Allí, al recomponerme un poco, empecé a buscar por todos los cajones porque recordaba haber dejado una llave del portón. Al encontrarla, aproximadamente a las 5 y en el estado que me encontraba, me pude escapar”, recordó.

El denunciante le explicó a la fiscal a cargo del caso que hace 4 años vive en la casa de L-Gante del Barrio Bicentenario “en condiciones totalmente indignas”. Y añadió: “Siempre me dijo que me daba un techo a cambio de que me callara la boca por todas las cosas que pasaban allí”.

También dijo que fue “obligado a realizar todo tipo de tareas sin ninguna contraprestación, mas que el lugar donde dormir: limpiaba, barría, lavaba los autos y la ropa, cocinaba, me usaban de chofer”.