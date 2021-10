Karina "La Princesita" metió una foto sexy que rompió el sábado

Te puede interesar: El álbum de Jimena Barón que rompió los límites,"cintura y cul... de otra galaxia"

En apenas 4 horas superó los 18.600 likes y sus seguidores seguían poniéndole corazoncitos a la pic de la artista tropical Karina "La Princesita", quien se presentará este domingo, víspera de feriado en la localidad de Solano. Por supuesto, los comentarios se caracterizaron, no solo por halagarla, sino también por ponerles muchísimos emojis de fueguitos.

No es la primera vez que Karina "La Princesita" comparte fotos sexies. La ex de El Polaco y Sergio Kun Agüero la rompe cada vez que se anima a posar incitante y un tanto atrevida.

Karina La Princesita selfie.jpg

Karina sigue adelante con su carrera como cantante tropical. Justamente con la apertura de shows y recitales su agenda comienza a verse cada vez más apretada. Tal como se apreció este fin de semana.

Al mismo tiempo continúa con su participación en ShowMatch, donde concursa como bailarina y comienza a encarar el último tramo del programa conducido por Marcelo. El viernes le fue bastante bien.

Y por supuesto que no deja de lado su actividad en las redes sociales. Por ejemplo, en Instagram tiene 2,6 millones de seguidores y en Twitter supera los 887.000 seguidores. En esta última red social no son muchos los cantantes populares que logran tal interacción con la audiencia, pero para Karina "La Princesita" no parece ser un problema.