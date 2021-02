Karina Gao, cocinera de Flor de equipo, está en coma inducido: "Recen por mí"

"Este va a ser mi último mensaje a esta comunidad hermosa, que me acompañaron durante estos 5 años. Qué casualidad que esta semana cumplimos 5 de Mon Petit", escribió Karina en sus historias junto a una foto de sus piernas en la cama del hospital.

Luego le hizo un pedido muy especial a sus seguidores: "Les voy a pedir un último favor de rezar por mí. Me van a inducir a coma dentro de 15 minutos. No sabemos cuándo me voy a despertar".

"Recen por favor por mí", pidió. Los pacientes con Covid son inducidos a un coma farmacológico para que puedan ser intubados y recibir ayuda para respirar.