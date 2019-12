Los beliebers han tenido un gran regalo de Navidad: el anuncio de un nuevo disco, una nueva gira y un nuevo documental de su héroe Justin Bieber, cinco años después de su último disco, Purpose.

El cantante lo ha anunciado en un vídeo en el que pueden escucharse unos pocos segundos de Yummy, lo que será el primer single de adelanto de ese nuevo trabajo, que saldrá publicado en 2020. "Creo que Dios me tiene justo donde él quiere", afirma el artista canadiense en el clip, en el que también se sincera sobre los errores de su pasado. "Como humanos, somos imperfectos. Mi pasado, mis errores, todas las cosas por las que he pasado… pienso que estoy exactamente donde se supone que debo estar y Dios me tiene donde me quiere. Creo que este disco será diferente por el lugar donde me encuentro en la vida".

La gira por ahora solo tiene fechas en Norteamérica, y durará desde primavera hasta septiembre.

Ahora ya sabemos que el anuncio de retirada de la música que lanzó ocho meses era una tomadura de pelo, o una jugada de marketing para hacer más impactante este anuncio. Por otro lado, unas nuevas imágenes tomadas durante un evento con niños han hecho saltar las alarmas entre muchos fans, que le ven demasiado delgado. "Me había olvidado de Justin Bieber viéndose tan delgado y enfermo", dice uno de ellos en Twitter. "¿Soy solo yo o Justin Bieber se ve muy enfermo?", apunta otro seguidor. "Tiene círculos negros alrededor de los ojos y su cara está tan delgada. Está tan delgado. No sé lo que es pero me siento mal, no sé por qué será, si son drogas u otra cosa".

Con la mirada puesta en la salida de su quinto álbum de estudio en 2020, Bieber sigue liderando las listas: su reciente colaboración con Ed Sheeran, I Don’t Care, fue Nº1 en 26 países de todo el mundo, la canción de Billie Eilish Bad Guy – con la pequeña ayuda del remix de Bieber– llegó al Nº1 en USA y 10,000 Hours, con Dan + Shay, se convirtió en el debut country con la entrada más alta en la historia del Billboard Hot 100.

En 2017 el pelotazo comandado por Justin junto a Luis Fonsi, Despacito Remix, batió records de streaming, convirtiéndose en el video más visto de todos los tiempos. Justin hizo historia en listas con Despacito y la colaboración con DJ Khaled en I’m The One, siendo el primer artista en obtener nuevos Nº1 en la lista del Hot 100 en semanas consecutivas, el cuarto y quinto single Nº1 de Bieber.

