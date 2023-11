Julio Ozan Lavoisier presenta su libro "Las raices de la moral"

Esa cantidad de millas marinas fueron cubiertas en distintas direcciones y sin descanso. “Nadie ha flameado nuestra bandera durante tanto tiempo y por tantos lugares como este navegante” decía la revista Náutica Argentina, en la que Julio publicó algunos artículos. El director de esta revista, Sr. Borsone escribió de él un elogioso artículo donde lo llamaba “el poeta del mar,” por las condiciones rudimentarias en las que navegaba, y pedía que le enviaran unas velas (que nunca recibió) pues tenía que reparar las velas de algodón (y el resto del velero) constantemente.

A bordo de sus pequeños y viejos veleros de madera: Terral, Vito Dumas (que así bautizó en reconocimiento a este navegante) y Principito (esta vez para rendir homenaje a Saint Exupéry, a su velero que era único gemelo del de Dumas), recorrió lugares en épocas en las que pocos conocían nuestra bandera, él, embajador solitario, gozó de reconocimientos en numerosos puertos.

Acerca del libro "Las Raíces de la Moral"

He llegado a la convicción de que nada es más necesario en estos tiempos que la moral, pues es la que estructura tanto la personalidad individual como la de los pueblos.

Si bien es cierto que esta Ética que aquí presento forma parte de un sistema filosófico, no es una de sus ramas sino, su sabia misma que va desde sus raíces hasta sus frutos, por ello puede ser experimentada, aplicada y vivida; y esto es lo que entiendo por una filosofía vital.

Yo no creo en las teorías ni a las personas que no se fundamentan en una vida moral; lo real, en los seres humanos, no es lo racional, sino lo moral. Este sistema, pues, está alimentado por dicha savia espiritual, pues las filosofías sin espíritu no dan frutos y, como los árboles sin savia, terminan por ser estériles y quedarse sin vida; por grandes e imponentes que sean.

Dos aspectos o estadios básicos de esta moral hemos de tratar aquí: uno, el fluir de esa savia, otro, el camino que nos conduce a sus raíces; sin la conciencia del primero no se puede llegar al segundo.

Como este fluir es permanente, también debe serlo nuestra vigilancia, y ésta consiste en refractar todos nuestros pensamientos y acciones en la conciencia moral; en esta vigilancia reside fundamentalmente el autoconocimiento. Una vez munidos de éste, y sólo entonces, podemos emprender el segundo estadio, el conocimiento de Las Raíces de la Moral.