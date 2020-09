Juana Viale se levantó el mini vestido para mostrar lo que tenía abajo

juana viale look lanata 2.jpg Juana Viale impactó con su look y se levantó el mini vestido para mostrar lo que tenía abajo

La actriz Juana Viale modeló un vestido de Gino Bogani, como cada fin de semana. Se trató de un mini vestido con flores de muchos colores y un pequeño tajo en v, con la cintura bien marcada y la falda amplia. Debajo, llevaba una mini negra. El vestido además tenía cristales de Swarovsky. Un verdadero diseño de alta costura.

"Miren este Bogani, con una pollerita abajo, se las trae, con strapless, bien primaveral. Y el detalle, así se viene el futuro: zapatos de distintos colores", dijo Juana Viale, cual modelo al presentar el look.

juana viale look lanata 3.jpg

Para terminar de impactar con su look, Juana Viale optó por sandalias de diferentes colores para cada pie. En una usó una en oro y en la otra una fucsia. "Al que le gusta bien y al que no, también", dijo.

La noche de Mirtha: Juana Viale apostó por el futuro y lució zapatos de distintos colores

"Hoy iluminé su mirada con una crema satinada en tono champagne en contraste con un delineado con lápiz negro. Las cejas trazadas muy definidas y protagonistas", explicó Juana Viale antes de darle paso a Jorge Lanata.

"Estamos sufriendo las consecuencias de lo que votamos"

Jorge Lanata fue el único invitado de Juana Viale en La Noche de Mirtha. El periodista aseguró que “no estamos bien. Estamos sufriendo las consecuencias de lo que votamos. Lo que pasa es que no hay que juntar las dos cosas, no es lo mismo la pandemia que la cuarentena. Las consecuencias de la cuarentena serán responsabilidad del Gobierno, tanto el ‘quilombo’ económico como que no haya clases, eso tiene que ver con cómo se manejó la pandemia”.