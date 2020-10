José María Listorti contó su experiencia con el coronavirus, tras estar internado

“Acá estamos. Una semana complicada. La fiebre subía y bajaba. Tuvieron q ponerme un poco de oxígeno.Por suerte ya hace más de 24 hs q no tengo fiebre. Muy bien atendido, con mucho cariño, con mucha vocación. Emocionado por los empleados de la salud. Por la dedicación y el amor q le ponen! Gracias a todos por los mensajes! Falta menos. CUÍDENSE. NO AFLOJEN! NO SUBESTIMEN AL VIRUS!”, comentó el humorista de 47 años.

Hace unos días, también contaba cómo está atravesando la enfermedad y los estudios que se realizó: “Vinimos, nos hicimos estudios, una tomografía de tórax, análisis de sangre y me dio una neumonía provocada, obviamente por el covid”. Además, aclaró que se encuentra mejor y que ya le bajó la fiebre. “Estoy bien. No me agito y tampoco estoy cansado”, indicó Listorti.

José María apeló a la responsabilidad social y les pidió a sus seguidores que no minimicen la pandemia. “No la subestimemos más a la enfermedad y no piensen que no les va a tocar”, remarcó.