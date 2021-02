Jorge Rial confirmó que no vuelve a Intrusos

Y agregó: "Me podría quedar acá tranquilo hasta que me echen, me parece que a los 60 años es un buen momento para reinventarse y buscar un nuevo camino".

"El espectáculo antes era un programa y ahora una sección. Me quedo en América, de ahí no me muevo. Este programa que voy a hacer hace dos años lo tengo en la cabeza. Ahora se dio, va a ser un programa de actualidad", remarcó Jorge.

Y amplió sobre su nuevo proyecto en América: "Es un desafío nuevo personal. Yo lo disfruté este año, no me pelee con nadie, no hubo discordia. Es un desafío personal y asumo todos los riesgos, dije: vamos a probar algo nuevo. Se llama TV nostra e irá a las 21".

"Habló mucha gente que ni me conoce, raro, pero quería hablar acá. La noticia de la muerte de Maradona fue la más fuerte que tuve que dar", explicó.

"Va a haber todo lo que pase en el día. Aún resta definir quién me va a acompañar. Ya está armado la producción, el contenido va a ser importante. Estoy hablando con un primer invitado muy fuerte, que no habla mucho", indicó sobre su nuevo ciclo, "TV Nostra".