Jorge Lanata está de novio con una prestigiosa abogada

"¿Qué me enamoró de él? Me enamoró todo. De la gente te gusta todo o no te gusta nada. Y de Jorge me gusta todo, desde el día 1. ¿Quieren saber quién dio el primer paso? Yo lo único que voy a contestar es que soy muy femenina y él es muy caballero", reveló la reciente novia de Jorge Lanata.

Además contó que se conoció con Lanata por "una cuestión laboral". "Estaba averiguando por los derechos de imagen y le consulté algo a él", explicó. Y sostuvo también que, aunque el noviazgo es reciente, el vínculo es "muy intenso".