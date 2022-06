Joker 2: todo lo se sabe de la secuela de la película de Joaquín Phoenix

De qué se trató Joker

Para aquellos que no han visto la película, esta no es el film clásico de héroes y villanos.

Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) abandona su surgimiento como criminal que cae al ácido y demuestra que hay villanos que no nacen así, sino que la sociedad los lleva a su transformación.

El personaje se muestra como un personaje que sufre un problema que lo hace reírse a carcajadas y que intenta triunfar en el ámbito del humor, pero sus rutinas no llegan nunca a tener éxito.

'Joker', tráiler final subtitulado en español de la película con Joaquin Phoenix

A medida que avanza, el personaje va perdiendo su forma de discernir entre lo real y lo que hay en su cabeza, hasta transformarse en un payaso violento que comete un asesinato por televisión, desatando el caos en la sociedad luego de que sus palabras llegaran a la mente de decenas de personas.

Qué se sabe del Joker 2

La película Joker 2 tiene luz verde y por ahora lleva el nombre de Folie à Deux que se traduce como “Un trastorno mental idéntico o similar que afecta a dos o más personas, generalmente miembros de una familia cercana”.

Joker 2.jpg El guion del Joker 2

Esto podría apuntar a que Joker esparce una “enfermedad” que afecta a las personas de Gotham (Ciudad Gótica). De hecho, en la primera película ya se muestra como tras el homicidio que comete Arthur Clarke, la ciudad se llena de anarquía.

Por otro lado, el cómic Three Jokers muestra a tres versiones de Joker, llamadas The Criminal, The Clown y The Comedian causando caos.

El reparto del Joker 2

Joaquin Phoenix está confirmado también para la secuela, lo que asegura una buena actuación.

Joker 2 pelicula.jpg Joaquin Phoenix volverá a su rol en el Joker 2

También volverían Zazie Beetz y Douglas Hodge como Alfred y según Variety, podría haber una nueva versión de Harley Quinn, el personaje que interpretó Margot Robbie.

En cuanto a la aparición de Batman, Bruce Wayne podría tener algunas escenas pero seguiría siendo un niño así que no habría lugar para el encapuchado.

Fecha de estreno del Joker 2

Por ahora no hay fecha, pero ya comenzaron los preparativos para filmarla, como lo demuesta la foto de Phoenix leyendo el guion.