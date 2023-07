Jim Carrey y el triste presente de uno de los mejores actores de la historia

Jim Carrey debe ser del top 5 de los actores más versátiles para poder interpretar a personajes, y es que sus capacidades lo llevaron a protagonizar éxitos de diferentes géneros como The Truman Show, Man on the moon o The mask. El actor lleva un tiempo alejado de las producciones de cine y televisión, y tras años que resultaron agotadores, repletos de polémica y hasta de la muerte de su ex pareja, confesó por qué decidió dejar la actuación.