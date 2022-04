Jim Carrey aseguró que se retira de la actuación

Te puede interesar: Bruce Willis se retira de la actuación por problemas de salud

En ese sentido, el intérprete explicó: "Realmente me gusta mi vida tranquila y realmente me gusta poner pintura sobre lienzo y realmente amo mi vida espiritual y siento que, y esto es algo que quizás nunca escuches decir a otra celebridad: Tengo suficiente. He hecho suficiente. Yo soy suficiente"

Con una carrera forjada en la comedia, Carrey saltó a los primeros planos con sus protagónicos en "La Máscara", "Tonto y re tonto" y la saga de "Ace Ventura". Sin embargo, también supo armar muy buenos papeles dramáticos en películas como "The Truman Show", "El número 23" o "El eterno resplandor de una mente brillante".

Jim Carrey Says He's 'Retiring': 'I've Done Enough'

En cuanto a la posibilidad de trabajar con la leyenda del country Dolly Parton, tras ser advertido por el entrevistador Kit Hoover sobre la intención de la cantante de que sea él quien interprete a su “compañero musical” Poter Waggoner en una película biográfica de su vida, el actor se mostró encantado con la idea. “Para mí Dolly es un ser de otro mundo, más grande de lo que puedas imaginar”, dijo.