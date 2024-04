brucee.JPG Jeremy Allen White será Bruce Springsteen en la bio de la leyenda del rock.

Jeremy Allen White, el actor del momento gracias a su participación en series como Shameless o The Bear ya ha sido confirmado oficialmente como el elegido para interpretar a Bruce Springsteen en su próximo biopic, que cuenta la historia de cómo grabó su legendario disco Nebraska, el sexto de su carrera.

►TE PUEDE INTERESAR: The Bear: confirmaron la 3 temporada, ¿cuándo se estrena?

La película se titulará Deliver Me From Nowhere. Estará escrita y dirigida por Scott Cooper, que han adaptado la biografía escrita por Warren Zanes en 2023 Deliver Me From Nowhere: The Making of Bruce Springsteen’s Nebraska.

La cinta será producida y distribuída por 20 Century Fox y Sony. Por supuesto, tanto Bruce Springsteen como su mánager, Jon Landau, están “involucrados activamente” en el film.

Y, cómo no, la película contará con la música del Boss, más concretamente con la de los discos de la época en la que está ambientada la historia, esto es, The River (1980), Nebraska (1982), Born in the USA (1984).

La producción de la película comenzará este otoño en Nueva Jersey, estado natal de Springsteen.