Internado con Covid-19: Luis Brandoni habló desde el hospital

Y luego agregó: “Ahora estoy internado, al menos por el día de hoy y parte de mañana, pero tengo la esperanza de volver a casa mañana”.

Al sentirse bien, Brandoni había continuado con su rutina habitual. “Yo estuve haciendo teatro hasta el domingo a la noche con una inmejorable condición física. No sé qué es lo que pasó, pero pasó. No sospeché nunca porque no tenía síntomas”, contó.

“Estaba rodeado por personas que tuvieron Covid, entonces vinieron a verme a casa para hisoparme y me internaron. Se pusieron de acuerdo en mi familia para contenerme porque yo quería seguir trabajando”, relató.

Por último, Luis Brandoni dijo: “No quiero suspender ninguna función de El acompañamiento, pero voy a tener que hacerlo por lo menos una semana”.