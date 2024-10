Indio Solari sobre Milei: "No todos van detrás del enano de la motosierra"

indio.jpg Mito del rock. El Indio Solari criticó fuertemente a Milei.

Al ser consultado por la llegada de Javier Milei a la presidencia, el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota fue tajante. Restó importancia al fenómeno y comentó que "hay mucho chico de colegio industrial que no cree en eso". Y agregó: "No es que todos fueron como el Flautista de Hamelín detrás del enano de la motosierra. Lo llamativo es la cantidad, pero son los mismos que festejan Jackass y es toda una pelotudez".

El músico destacó que continuará con su carrera musical porque lo “mantiene vivo” a sus 75 años y le ayuda a luchar contra el Parkinson: “La vejez es una cagada. Yo no sirvo para viejo. Hacer canciones es lo que me mantiene vivo. Van a seguir habiendo canciones. No sé hacer otra cosa, es inevitable, y me gusta hacer canciones. Es casi probable que haga una canción por día… Lo único que podría ser es que esta enfermedad sea muy dañina y de pronto uno decida viajar con el bondi vacío. No sirvo para viejo, la decrepitud es un espanto”.

Además, remarcó que “el lugar más lindo y seguro del mundo que tuve fue el escenario. Es un lugar maravilloso, es entrar ahí, hacer tu gracia, permitido por aquellos que pagaron una entrada. Es el lugar más cómodo que tenés”.

“A mí la TV no me divierte, pero entiendo que a otro le pueda causar gracia. Me pasa lo mismo con la música: yo no escucho cumbia, no me gusta, no es una cosa que me interese. Pero un artista que mueva gente con ese género, está perfecto, se lo gano, y aparte, quizás la cumbia representa ese mundo que yo no sé representar”, aseguró.

“Yo soy un hippie rocker que se la creyó y que sigue pensando lo mismo. Yo creo que a las que hay que mirar es a las muchachas. Las muchachas están haciendo cosas muy buenas. No son abundancia porque el medio sigue siendo bastante machista. Hay diferencia con lo que era entonces, pero sigue siendo…”, dijo el Indio Solari, atento a los nuevos talentos que surgen en el país.