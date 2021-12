Il Divo: confirmaron la causa de muerte del cantante Carlos Marín

Su muerte fue anunciada por Il divo a través de la cuenta oficial de Twitter de la banda. “Es con gran pesar que les hacemos saber que nuestro amigo y socio Carlos Marín ha fallecido. Sus amigos, familiares y fanáticos lo extrañarán. Durante 17 años, los cuatro hemos estado juntos en este increíble viaje de Il Divo, y extrañaremos a nuestro querido amigo“, informaba el comunicado.

Carlos Marín nació en Alemania, es hijo de españoles y comenzó su carrera musical a los 12 años en Madrid, mayormente en óperas y zarzuelas.

Carlos Marín cantante de Il Divo barítono.jpg Carlos Marín tenía 53 años y falleció en medio de una gira.

En 2004 se unió a Il Divo. Según información de medios británicos y españoles (El Mundo) Marín comenzó a sentirse mal durante los días previos al 8 de diciembre, pero quería seguir adelante con la gira por Gran Bretaña porque creía que se recuperaría.

No obstante, tuvo que ser internado e intubado. La banda había dado su último concierto en la localidad británica de Bath, el 8 de diciembre y Marín ingresó este mismo día al hospital.

Casi inmediatamente la producción publicó un mensaje en redes sociales donde anunciaban que suspendían las fechas hasta 2022. “Desafortunadamente, debido a una enfermedad, las fechas restantes de la gira de Il Divo de diciembre de 2021 por el Reino Unido se han pospuesto hasta diciembre de 2022. Il Divo se disculpa profundamente con sus fans, pero espera volver a los escenarios en el nuevo año”.

¿Carlos Marín, de Il Divo estaba vacunado?

Según el sitio británico The Daily Mail, el artista de 53 años estaba vacunado contra este virus, aunque no aclaró si con una o dos dosis. Sin embargo, se sobreentiende que la publicación se refiere al esquema completo, ya que en Europa la colocación de vacunas comenzó mucho antes.

Este dato es el que mayor discusión ha generado en las redes sociales entre quienes consideran que todos deben vacunarse y los que sostienen que no hay hacerlo hasta que haya resultados concretos o quienes directamente militan no colocarse ninguna vacuna (ni de coronavirus ni ninguna otra) poniendo como alegato toda una serie de teorías de la conspiración.

De todas maneras, se trata de un caso que no marca una tendencia con respecto a si los vacunados están o no protegidos totalmente contra un ataque mortal de este virus. Mucho menos una prueba para no vacunarse, como plantean quienes están en contra de este tipo de representación.

Carlos Marin Il Divo.jpg El repentino deceso de Carlos Marín trajo mucha discusión.

Carlos Marín murió en compañía de su ex esposa Geraldine Larrosa, de origen francés y con Innocence como nombre artístico. Si bien estaban separados desde hace 12 años, siguieron siendo buenos amigos y por esta razón la mujer no dudó en acudir al hospital ante la gravedad de la situación que tuvo un triste desenlace.

Con nueve álbumes de estudio y un éxito conseguido a nivel mundial, Il Divo es considerada una de las precursoras en la popularización de la música clásica. Temas en inglés como “Mama”; en español, “La vida sin amor”; en italiano, “Senza Parole”; en francés, “Le Temps des Cathedrales” e incluso en japonés, como “Furusato” y en latín, como ”Panis Angelicus“, son parte del amplio catálogo.