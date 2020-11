"Icónica Buenos Aires" reúne a cinco emblemáticas salas porteñas

Cada una de ellas, con su identidad, trayectoria e historias únicas. Cada una de ellas, ubicada en un barrio distinto de la Ciudad de Buenos Aires y con una capacidad de público diferente. Cada una de ellas, con su perfil curatorial y búsqueda artística. Pero todas ellas, fundamentales en la construcción de la identidad cultural de nuestra Ciudad.

Por eso nos unimos y lanzamos Icónica en un primer gran ciclo, con apoyo del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, que consistirá en 5 conciertos por streaming, uno por cada sala durante el mes de noviembre, en donde cada escenario mostrará una propuesta característica de cada sala.

El maestro de ceremonia de cada una de las noches será el prestigioso Lalo Mir y el streaming contará con una súper producción audiovisual y gran calidad en la transmisión de imagen y sonido.

Viernes 20 de noviembre:

TEATRO COLISEO

ELENA ROGER + ESCALANDRUM“PROYECTO MARÍA ELENA WALSH”

SÁBADO 21 noviembre

ND TEATRO

MI AMIGO INVENCIBLE

Viernes 27 de Noviembre

NICETO CLUB

BANDA LOS CHINOS

Sábado 28 de Noviembre

LA TRASTIENDA

KEVINJOHANSEN

