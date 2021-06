Horacio Cabak pegó duro tras su salida de Polémica en el Bar

"En Polémica ahora queremos hacer un bloque de humor político. Con Horacio no pasó nada. Tuvimos una charla, ya lo veníamos hablando hace unos días. Polémica es una familia en la que muchos se han ido y han vuelto como Chiche o Azzaro", contó al mismo portal Gustavo Sofovich, histórico productor del ciclo e hijo del recordado Gerardo, que estuvo a cargo de la mesa de Polémica en el Bar por muchos años.

"Entre los dos quedamos muy bien, es la verdad, nunca en Polémica es un adiós definitivo. No pasó nada. Fue una decisión que tomamos basado en lo que charlamos durante los últimos días. La tomamos de común acuerdo", finalizó Gustavo.

Sin embargo Horacio Cabak no piensa lo mismo ya que en un nuevo tuit desmintió los dichos del hijo de Gerardo Sofovich.

"No Renuncié. No fue de común acuerdo. No hubo conversaciones. NO hubo respeto. No hay códigos Simple", publicó.

Infidelidad, separación y escándalo

Semanas atrás se filtró la noticia que Horacio Cabak le había sido infiel a su esposa Verónica Soldato. La polémica estalló porque se filtraron detalles de las relaciones paralelas que habría tenido el conductor que habrían puesto punto final a la relación de 27 años de matrimonio con tres hijos en común.

"Acudí a la Justicia y allí se determinó que la vida privada es la vida privada. Yo creo que después de estos 27 años que haya trascendido algo así es una bomba atómica, era el material que cualquier programa esperaba", había dicho en PH Podemos Hablar (Telefé).