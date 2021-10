Hilda Bernard cumple 101 años

“Cada personaje hay que armarlo y pensarlo mucho. Por lo general, y sobre todo en televisión, a mí siempre me han dado personajes de mala y me gustan mucho, porque son roles fuertes. No me atraen los personajes débiles para nada”, definió Hilda en declaraciones periodísticas.

Participó en 20 películas, entre ellas Vení conmigo (1973), Autocine mon amour (1972), Enigma de mujer (1956), Historia de una soga, con Susana Campos; y Mala gente. Tuvo papeles importantes y en Historia de una... participó como actriz de voz. Compartió cartel con actores como Chela Ruiz, Betiana Blum, Eduardo Rudy y Julio Heredia. A partir de mediados de los años 1980 en el medio televisivo cumplió destacados personajes como el de Ana (El camionero y la dama), Amelia (María de nadie), Giovanna (Mujer comprada), Feliciana y (Pasiones).

Desde 1995 hasta 1997 participó en la famosa serie infantil, creada y dirigida por Cris Morena, Chiquititas, que se emitió hasta 2001, y de esa manera entró en una nueva generación de argentinos que hasta el día de hoy la tiene presente. Gracias a su participación, trabajó en otras dos series de Cris Morena. En primer lugar, actuó entre 2002 y 2003 en Rebelde Way, viajando a Israel con todo el elenco de la serie en una gira de 15 días. En 2004 trabajó en la primera temporada de la novela infantil y juvenil, Floricienta, donde interpretó a Nilda Santillán, abuela de la protagonista, Florencia, y de la antagonista, Delfina.

