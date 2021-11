Hernán Piquín llega al teatro Plaza

Su camino a la fama, el rock, las tentaciones, el amor verdadero, la lucha de los sentimientos encontrados, la codicia, la rebeldía, la aceptación, etc; todos se verán plasmados en este espectáculo con una impactante puesta contado a través de 22 temas musicales de la icónica banda y sus interpretaciones como solista.

La propuesta artística de El Show debe continuar, repasa temas musicales como Who wants to live for ever, A kind of magic, Innuendo, Somebody to love, We are the champions, Under presure, To much love kill you, I want you break free, Love of my life, Living on my own, Killer Queen, Bohemian Rapsody, Save me, dont stop me now, In my defense, Another one bits the dust, Barcelona y obviamente Show must go on.

El protagonista Hernán Piquín desplegará toda su destreza de la danza y el público sin dudas podrá disfrutar.