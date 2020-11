"Hablemos con propiedad": Fernando Burlando descolocó a Juana Viale y a Fabián Doman

El abogado consideró que en parte tenía razón pero se diferenció valorando la gestión de Alberto Fernández en materia sanitaria: "Más allá de que tenés razón, creo que uno de los objetivos del Gobierno era que el sistema sanitario no colapse. Me parece que era uno de los objetivos, hablemos con propiedad", dijo dejando boquiabierta a Juana Viale, conductora del programa.

"Tenemos un sistema sanitario que no estaba a la altura de las condiciones porque una pandemia obviamente sorprende a todos, no solamente a nosotros", dijo Burlando y acotó: "El sistema no colapsó, yo no escuché un solo caso de imposibilidad".

Doman le replicó que "en Salta hubo" pero ambos se pusieron de acuerdo en que fueron contadas las ocasiones de profesionales que tuvieron que elegir a quién otorgarle un respirador y a quién no, hecho que sí sucedió en gran parte de Europa durante la etapa fuerte de la pandemia.