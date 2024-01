Green Day presentó su nuevo álbum y anunció gira mundial

“‘Bobby Sox’ es una de mis canciones favoritas del álbum", comparte Billie Joe Armstrong. "Es la canción de los noventa que nunca escribimos. Empezó siendo una canción que escribí para mi mujer, pero cuando se materializó, quise cambiarla y añadí '¿Quieres ser mi novio?' encima de '¿Quieres ser mi novia? Así que la canción se convierte en una especie de himno universal".

Green Day - Bobby Sox (Official Music Video)

Saviors incluye temas como "One Eyed Bastard", "Dilemma", "Look Ma, No Brains!" y "The American Dream Is Killing Me", que recibieron grandes elogios de Rolling Stone, Alternative Press, SPIN, Stereogum, Brooklyn Vegan y otros. Green Day celebró el lanzamiento del álbum con un concierto íntimo en el Irving Plaza de Nueva York, como parte de la serie Small Stage de SiriusXM. El concierto sigue a su espectacular show en el programa New Year's Rockin' Eve de Dick Clark, donde la banda arrancó 2024 con cortes de Dookie, American Idiot, y un debut televisivo de "Dilemma", que Rolling Stone aclamó como "una de las mejores canciones del álbum".