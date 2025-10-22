Gondwana y La Skandalosa Tripulación se unen en una fiesta de reggae y ska en Mendoza

La Skandalosa Tripulación: renovación y fiesta en el rock mendocino

La Skandalosa Tripulación, uno de los grupos pilares del nuevo rock mendocino y de la escena independiente de la región, compartirá escenario con los trasandinos de Gondwana. Tras un breve periodo de pausa, la banda volvió a la actividad en 2024 con gran impacto, incluyendo una presentación con más de 5.000 personas en el Festival Mansa Primavera y el cierre de año en el Arena Maipú.

Durante 2025, la banda mendocina continuó su gira con gran convocatoria, participando en eventos como el Festival del Malbec y el Olivo y el Mood Primavera, donde tocaron ante una multitud de 25.000 personas.

Fiel a su estilo festivo y comprometido, la La Skandalosa Tripulación atraviesa una etapa de renovación que incluye el regreso de Maurito Ferrari y la incorporación estable de "Fugy" Altavilla y David Tchrikisvilli en la sección de vientos. La banda mantiene intacta su energía sobre el escenario, respaldada por una década de trayectoria, cinco discos editados y giras internacionales por Argentina, México y Chile.