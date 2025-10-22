El sábado 25 de octubre habrá un encuentro musical imperdible en Mendoza: Gondwana y La Skandalosa Tripulación. El show será en el predio de 23 Ríos Craft Beer (Acceso Sur y Boedo, Luján de Cuyo). Debido a la veda electoral, la producción anunció un nuevo horario y el evento comenzará a las 16. Las entradas anticipadas se encuentran a la venta a través del sitio web oficial de Flashpass.
Gondwana y La Skandalosa Tripulación se unen en una fiesta de reggae y ska en Mendoza
La legendaria banda chilena y el pilar del nuevo rock mendocino compartirán escenario en un evento con horario modificado por veda electoral
Gondwana: la leyenda del reggae latino vuelve a la provincia
Gondwana, con 38 años de trayectoria, regresa a Mendoza tras un largo tiempo para reafirmar su estatus como una de las bandas más influyentes del reggae en español. Nacida en 1987 en Santiago de Chile, bajo el liderazgo de I Locks Labbé, la agrupación marcó un antes y un después en la escena latinoamericana.
Su álbum debut homónimo (1997), que alcanzó el Triple Disco de Platino e incluyó himnos como "Sentimiento Original" y "Armonía de Amor", se convirtió en una referencia ineludible. El éxito se consolidó con más de 9 Discos de Platino en Chile, la incorporación de temas como "Verde, amarillo y rojo", y lazos fuertes con la escena argentina, compartiendo trayectoria con bandas como Los Pericos y Los Cafres. Hoy, Gondwana sigue girando por América y Europa, y mantiene su vigencia en festivales de renombre.
La Skandalosa Tripulación: renovación y fiesta en el rock mendocino
La Skandalosa Tripulación, uno de los grupos pilares del nuevo rock mendocino y de la escena independiente de la región, compartirá escenario con los trasandinos de Gondwana. Tras un breve periodo de pausa, la banda volvió a la actividad en 2024 con gran impacto, incluyendo una presentación con más de 5.000 personas en el Festival Mansa Primavera y el cierre de año en el Arena Maipú.
Durante 2025, la banda mendocina continuó su gira con gran convocatoria, participando en eventos como el Festival del Malbec y el Olivo y el Mood Primavera, donde tocaron ante una multitud de 25.000 personas.
Fiel a su estilo festivo y comprometido, la La Skandalosa Tripulación atraviesa una etapa de renovación que incluye el regreso de Maurito Ferrari y la incorporación estable de "Fugy" Altavilla y David Tchrikisvilli en la sección de vientos. La banda mantiene intacta su energía sobre el escenario, respaldada por una década de trayectoria, cinco discos editados y giras internacionales por Argentina, México y Chile.